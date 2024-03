AIL Biella, un piccolo gesto dagli amici nel ricordo di Simona Zemignan

In memoria di Simona Zemignan, AIL Biella ha ricevuto la somma di 2.100 euro a sostegno del progetto: “Psicologo AIL in Ematologia”, servizio che accompagna e sostiene i pazienti e le loro famiglie per tutto il percorso di cura.

“Gli amici di Simona con un gesto d’amore oggi hanno trasformato il dolore in speranza – spiega AIL nel post sulla propria pagina Facebook - Il ricordo e il rimpianto diventano una mano tesa a sorreggere chi sta vivendo giorni difficili”. La donna, scomparsa a soli 49 anni lo scorso dicembre, era molto conosciuto nel paese di Piatto.