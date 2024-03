“A sas damas de su mundu / Alle donne del mondo”: la poesia di Nicola Loi.

“Sa festa 'ostra bia totu s'annu, / Sol'un'ammentu est s'oto de martu”, canta il Poeta: “La festa vostra è viva tutto l’anno, / solo una rievocazione è l’otto marzo”.

L’ode in versi endecasillabi fa da contraltare alla mille disparità che ancora persistono e permangono anche nelle società che si dicono “avanzate”, “avanti nel tempo”, nell’accezione di “progredite”.

“Sa mastra vera ses de chentu iscolas, / Bestida de brocadu, seda e rasu”, scrive Nicola Loi, “la maestra vera di cento scuole, / vestita di broccato, seta e raso”, ossia: “galana”, leggiadra, “Intro e fora”, dentro e fuori.

Composta da cinque quartine - nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, con la revisione di Roberto Perinu – la poesia verrà inserita nell’antologia di testi del prossimo appuntamento (martedì 26 marzo 2024) con il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina): laboratorio linguistico transoceanico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e a scrivere in lingua materna contemporanea: contributo concreto che ben si inserisce nella “Giornata internazionale della Lingua Madre”, proclamata nel 1999 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

A sas damas de su mundu

A bois su lugore de sa vida,

Chi s'arveschida sezis de su mundu.

Dogn'una 'e bois de rosas bestida,

Amiga, isposa, forte in su profundu.





Sa Festa 'ostra biat totu s'annu,

Sol'un'ammentu est s'oto de martu.

No siedas leadas a ingannu,

Ca azis su valore in chelu ipartu.





Tue sa galània intro e fora,

Un'ipantu sa vera dilighesa.

Sa mama in sa mirada ammajadora,

Chi da-e sa gratzia manna 'enit cumpresa.





Tota sa die peleas e bolas,

Sena mai tenner’ mamentu de pasu.

Sa mastra vera ses de chentu iscolas,

Bestida de brocadu, seda e rasu.





Da-e parte mia est custu fiore,

Siat da-e parte 'ostra aggradessidu.

Bos istrinet profumos e colore,

E de pagh'e amistade favoridu.

Nigolau Loi, su 8 de martu 2024





Alle donne del mondo

A voi lo splendore della vita,

Che l'alba siete del mondo.

Ognuna di voi di rose vestita,

Amica, sposa, forte nel profondo.





La Festa vostra sia tutto l'anno,

Solo un ricordo è l'otto di marzo.

Non siate tratte in inganno,

Perché avete il valore in cielo aperto.





Tu la bellezza dentro e fuori,

Una meraviglia la vera delicatezza.

La mamma nello sguardo ammaliatrice,

Che dalla grazia grande viene compresa.





Tutto il giorno fatiche e impegni,

Senza mai avere un momento di riposo.

La maestra vera sei di cento scuole,

Vestita di broccato, seta e raso.





Da parte mia è questo fiore,

Sia da parte vostra gradito.

Voi spargete profumo e colore,

E di pace amicizia favorite.





Nicola Loi, 8 marzo 2024