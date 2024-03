Croce Rossa, a Cossato il benvenuto a nuovi 15 volontari

“Benvenuti ai 15 nuovi volontari che venerdì sera hanno sostenuto e superato l'esame del corso d'accesso in Croce Rossa! Sono ora pronti a misurarsi con le varie attività del nostro Comitato, a partire dal centralino e dalle attività in ambito sociale. Un Grazie anche a chi ha seguito i nuovi arrivati nel percorso formativo, e a tutto il team Formazione che ci affianca per essere sempre al meglio al servizio della nostra comunità”. A scriverlo, sui propri canali social, la Croce Rossa del Comitato di Cossato.