Domani, dalle 10 alle 15, in Comune, a Pray, avrà luogo la presentazione del progetto dal titolo Punto Digitale, proprio per aiutare le persone della Valsessera nelle pratiche “digitali” come la prenotazione delle visite, l'iscrizione dei figli a scuola, le pratiche con spid e l'aiuto nella compilazione dei vari bonus governativi. Saranno a disposizione operatori esperti e amministratori.