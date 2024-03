Giuliano Pavan al Monte Prealba “Up & Down”: 36 ore di corsa.

Giuliano Pavan mantiene fede alla sfida 2024: correre per un intero anno senza sosta. La sua ultima impresa è l’ultra-trail Prealba “Up & Down” che consiste in un circuito di 10 km e 650m di dislivello per giro: l’obiettivo era di effettuare quanti più giri netti, nell’arco di tempo proposto.

Pavan, inserito nella categoria M70, si aggiudica la 16a posizione assoluta e con il primo posizionamento in categoria e 79 km di corsa guadagna il titolo di Campione italiano. Con lui anche la moglie, Silvana Simone, che nella gara da 24 ore e nella categoria MF65 si aggiudica il titolo di Campionessa italiana, portando alla Società Bergamo Stars Atletica degli ottimi risultati.

Presente anche Marco Galletto, che in categoria M60 percorre 138 km.

“Il tempo non si è rivelato clemente – dichiara Pavan -, pioggia costante e terreno fangoso non ci hanno permesso di esprimere il meglio delle nostre potenzialità”. Ma la sfida continua e seguiranno i prossimi aggiornamenti.