Salvini in città, Buongiorno Biella: "Cittadini devono decidere il futuro del Biellese"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Le parole del segretario provinciale della Lega Salvini, confermano il senso del nostro impegno in politica per la città di Biella. Roberto Simonetti, infatti, nei giorni scorsi, in dichiarazioni pubbliche, diffuse dalla stampa locale, ha affermato che il candidato sindaco per il centrodestra sarà deciso a Roma e comunicato prossimamente ai cittadini. Ecco, ci pare proprio che si tratti dell’ennesima conferma, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto la logica dei partiti sia lontana dalle esigenze e dai desideri della gente.

Noi crediamo, da sempre, che debbano essere i biellesi a decidere il futuro del Biellese. Quindi che il candidato sindaco debba essere scelto dai cittadini e non dai segretari dei partiti nazionali attraverso accordi, scambi di poltrone e logiche che potranno anche avere un senso, ma certo non corrispondono al sentire comune di noi persone del fare. Nel leggere le dichiarazioni, pubbliche, del segretario della Lega, dunque, abbiamo trovato conforto alla nostra attuale attività politica, votata da sempre all’ascolto e al rispetto dell’opinione dei biellesi. Ci candidiamo a governare la città, ma solo dopo averla ascoltata.

Il nostro impegno di ieri, di oggi e di domani sarà sempre improntato alla partecipazione e alla condivisione dei progetti e delle scelte. Il bene di Biella e del Biellese passa, soprattutto, attraverso le scelte dei biellesi e non certo dalle operazioni di palazzo calate dall’alto dei palazzi romani o dal basso del politichese capitolino”.