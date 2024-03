Biella: "Strade colabrodo", il Pd interroga l'amministrazione Corradino

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Biella ha preparato un'interrogazione sulla manutenzione del manto stradale effettuata dal Comune dal 2020 ad oggi.

"La situazione di diffuso dissesto delle strade cittadine è ancora più evidente dopo le piogge degli ultimi giorni ed è frutto anche di quattro anni di incuria - scrive il PD in una nota - . In passato non si è mai verificato un fenomeno di ammaloramento del manto stradale di così ampia portata, nonostante precipitazioni molto più copiose".

Attraverso il documento i consiglieri chiedono in particolare le tempistiche di intervento sulle strade cittadine; le spese di manutenzione stradale dal 2019 ad oggi e risorse utilizzate per tale manutenzione, a fronte dei circa 3 mln spesi tra il 2015 e il 2018, oltre che i motivi che hanno spinto l’Amministrazione al ricorso di un piano straordinario di manutenzione delle strade con accensione di apposito mutuo soltanto alla fine del mandato.