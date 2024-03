Una casa ecosostenibile arredata con mobili di eco design

Nel corso degli ultimi anni il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico hanno portato l’attenzione dell’intera popolazione mondiale alle tematiche legate all’ambiente e ad un modo di vivere che sia più sostenibile.

A partire dalla nostra abitazione possiamo scegliere di rendere la nostra casa ecologica ed ecosostenibile. Vale a dire progettarla, costruirla e arredarla in modo da prediligere materiali naturali e riciclabili oltre ad un’attenzione alla riduzione dei consumi energetici.

Per aiutarci nella scelta dell'arredamento è nato l'eco design. Un modo ecologico ed innovativo di creare mobili e complementi d'arredo per la casa. Questo design, che sostiene la produzione di complementi d'arredo ecosostenibili, è promosso da moltissimi e-commerce del settore dell'arredamento che contribuiscono a diffondere nel mondo questa nuova frontiera del design ecosostenibile.

L’eco design nella zona giorno.

Il tavolo da pranzo è il protagonista indiscusso della sala da pranzo. Scegliere un tavolo da pranzo di design ecosostenibile renderà la vostra stanza moderna e di tendenza.

Per chi ama lo stile rustico un tavolo da pranzo in legno riciclato è una scelta ottimale. Le venature del legno renderanno unico il piano del vostro tavolo.

Per coloro che invece amano la modernità il polietilene, ottenuto da un processo di rivalutazione ed ottimizzazione dei rifiuti di natura plastica è un materiale resistente capace di mantenere inalterate le sue caratteristiche estetiche.

Per il vostro soggiorno invece una bella madia arricchirà la stanza contribuendo a tenerla in ordine.

Le madie eleganti e raffinate progettate con ante, cassetti e vani a vista saranno il luogo ideale per custodire vasellame e documenti. Gli eco-pannelli utilizzati per costruirle sono realizzati mediante l’uso di materiale legnoso di recupero. Rispettando così l’ambiente e le norme vigenti nell’Unione Europea.

La zona notte e l’eco design.

Un complemento d’arredo che non può mancare nella camera da letto per la sua funzionalità è il comodino. Avere un piano d’appoggio accanto al letto in cui posare il libro che amate leggere prima di andare a dormire o la sveglia è importante, ma ancora più importante è abbinarlo allo stile della camera.

Comodini moderni progettati unendo materiali diversi come il plexiglass e legno è una delle idee eco-friendly per dare originalità alla stanza utilizzando materiali riciclabili che abbiano un basso impatto ambientale.