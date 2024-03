L'abito da Cerimonia Uomo. I consigli di Modesto Bertotto per il giusto dress code

È vero. Nelle grandi occasioni gli occhi sono puntati sull’abito della sposa.

Ma se lui non è all’altezza…addio magia! La scelta del capo giusto da parte del futuro sposo è un capitolo importante a cui dedicare il tempo necessario con un approccio razionale e con il supporto di esperti altamente qualificati in tema di tessuti, stile e dettagli che fanno la differenza fra un abito ordinario e un abito perfetto che tutti ricorderanno.

Ecco, allora, alcuni suggerimenti di stile da seguire nella scelta del tuo abito da cerimonia.

In questo primo capitolo di tre ti aiuteremo a scegliere il tipo di abito adatto al contesto scelto per celebrare la cerimonia in accordo con il tuo stile

Step 1

Mezzo Tight, Smoking o Country Chic?

Nella scelta dell’abito, devi tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali: stagione, location, cerimonia di giorno o di sera.

Queste variabili andranno a influire sullo stile, il taglio e il colore dell’abito che indosserai.

Lo Smoking da cerimonia: L'eleganza per eccellenza, formale e sempre attuale

La giacca: Collo o rever e bottoni in raso di seta tono su tono, tasche a filetto di seta ed un solo bottone coperto in seta.

Il Pantalone: Cintura in raso di seta senza passanti.

Gilet: Può essere mono petto o doppiopetto rigorosamente in seta in nuance con i dettagli della giacca.

Alla sera ti consigliamo tonalità più scure come "midnight blu".

Per una cerimonia di giorno invece ti suggeriamo un blu avio o blu Cina

Cerimonia al Mattino:

Cerimonia Di Sera:

Smoking rever sciallato in sablè di lana blu

Il Mezzo Tight: Un abito dal gusto retrò, di grande tradizione.

La Giacca: Senza la lunga coda posteriore (come il classico tight) è caratterizzata da un taglio stondato sul davanti. Collo o rever sempre a lancia, con chiusura a uno o a due bottoni.

Pantalone: Taglio dritto con orlo semplice senza risvolto nelle tonalità del grigio unito o rigato, in alternativa blu come la giacca.

Gilet: Si indossa rigorosamente con il panciotto in lana finissima nelle tonalità del grigio perla, monopetto o doppiopetto, anche in colori "vitaminici".

Il Mezzo Tight nasce come "Morning Suit" abito da giorno da indossare la mattina o nelle prime ore del pomeriggio, mai alla sera.

Rispetto alla variante classica con le due code è più accessibile e meno impegnativo ma sicuramente un "dress code" che non lascia spazio agli errori.

Gli abbinamenti cromatici sono fondamentali e saranno determinanti per la riuscita del tuo outfit.

Variante Classica con Cravatta:

Mezzo Tight Blu Pantalone Classico in Lana Grigio

Variante Blu con Papillon:

Mezzo Tight Blu Gilet Monopetto e Papillon

Il Country Chic: Lo Stile Retrò Informale.

Il matrimonio "country informale" si caratterizza per il suo stile vintage, informale, spontaneo e soprattutto allegro, ma attenzione ai dettagli!

La Giacca: Monopetto con collo o rever classico o a lancia nei colori naturali, grigio, sabbia, marrone, crema in tessuti naturali come il cotone e il lino.

Il pantalone: Dal taglio slim nei colori naturali. Potrai optare per uno spezzato oppure per il completo.

Il Gilet: In alcuni casi l'abito "country chic" non prevede la giacca, quindi sarà un elemento fondamentale per completare al meglio un tuo look.

Questo stile prevede la massima attenzione nei dettagli e agli accessori. Non rinunciare alle bretelle, al papillon fantasia in maglia oppure al cappello Panama per completare il tuo look!

Giacca in cotone lino e gilet doppiopetto con bottoni coperti in lino

