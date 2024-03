I consigli di newsbiella.it per il fine settimana 8, 9 e 10 marzo

venerdì 8

- Gaglianico, spettacolo, “Ritorno a Bariola”, Musiche di Renato Palli NobluesOblige & Friends

- Cossato, spettacolo “Rifiorite alla vita”, dalle 20,45

- Biella, Piazzo Accademia Perosi, il concerto di Andrea Turini, uno dei maggiori interpreti di Bach.

- Vigliano, biblioteca, “Incontrando il Giappone” dalle 17,45

- Biella, alle 17,45 Gromo Losa, interviste Cerino Zegna, progetto “Giardino Alzheimer”

- Biella, Corso Risorgimento, flash mob contro la violenza sulle donne dalle 15

- Occhieppo superiore Occhieppo Superiore, biblioteca, Villa Mossa, via Martiri 27 Espressioni artistiche di donne; parole, poesie, abiti, dalle 21 Presenta Sabrina Girardo: partecipano Ida Fazzari, Nives Frison, Chiara Liatti.

- Mostra Bansky, apertura straordinaria dalle 21 alle 24, ingresso gratuito per le donne

- Pralungo serata teatrale, "Tropa grasia care magne"

- Biella, alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra “Maternità” della scultrice biellese Cecilia Martin Birsa allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella di via Garibaldi.

- Biella, alle 21.00, serata con l’artista 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐚𝐩𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚, organizzata dall’Associazione Stilelibero a Palazzo Ferrero nell’ambito della mostra “Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente”. Modererà l’incontro Irene Finiguerra. L’artista, originale e dissacrante, dialogherà con il pubblico nel corso di un evento che si preannuncia divertente e interessante. EVENTO SOLD OUT.

sabato 9

- Cossato, Tomatis tornerà al Teatro Micheletti di Cossato sabato 9 marzo, alle 21, con "Italiano", uno spettacolo tutto nuovo ed uno show musicale realizzato con le più belle canzoni italiane, affiancato da una live band di 7 elementi.

- Lessona, ricordiamo Amelio Crotti alle ore 9 presso l’area feste, si terrà un minicorso con spiegazione teorica e pratica di come funziona la marcia alpina.

- Biella, alle 15,00 allo stadio Pozzo-Lamarmora è in calendario la semifinale di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa e in città arriverà la Fiorentina Women.

- Biella, Nuvolosa, dalle ore 10,30 a Palazzo Ferrero con la premiazione del Concorso Nazionale e della Sezione Locale, l'esposizione delle opere dei vincitori del concorso sia nazionale, sia locale (riservato ai ragazzi e alle ragazze del Liceo Artistico G e Q Sella di Biella) e l’inaugurazione della mostra "Diabolik kontrokorrente". Alle 16,30 presso l’Auditorium Lanificio Maurizio Sella verrà presentato il secondo volume del fumetto “Biella tra le nuvole. Nella natura biellese” con Quintino Sella come cicerone delle bellezze naturali del nostro territorio, interpretato dall’attore Paolo Zanone e con la partecipazione dell’Associazione “Viaggio nell’Ottocento”.

- Biella, dalle 14.30 alle 18.00, presso i Giardini Zumaglini festa internazionale della donna, evento le Parole Fucsia dedicato a tutti

- Candelo ore 10.00-11.30 . Letture e racconto per immagini su alcune donne straordinarie a cura prof. Barbara Cancian . Per bambini 8-11 anni. Su prenotazione watsapp biblioteca 015.2534118

- Borriana, festa della donna

- Bielmonte, si scia in notturna dalle 18,30 alle 21,30

- Gaglianico, spettacolo Ricette d'amore

- Vigliano, dalle 16:00 alle 18:00, degustazione vini Villa Era, in occasione di Alchèmica Food Festival.

- Viverone, Azeglio, gara enduro

- Zubiena, via Pietro Micca 5, Esperienza Harry Potter per bambini

- Campiglia Cervo, frazione Oretto 22, Yoga & Brunch a la Bursch

- Chiavazza, concerto teatro parrocchiale in ricordo del Maestro Ottino

- Salussola, Museo dell'oro e della Pietra, presentazione della mostra L'ultima infamia

- Candelo, A mani nude e a cuore aperto, incontro in Biblioteca per la Festa della Donna

- Candelo, “Marta e il drago” con il teatro dei burattini, in programma alle 10. Per bimbi 3 - 8 anni su prenotazione in Comune.

- Cossato, Un sabato con l'autore

- Cossato, Michele Tomatis tornerà al Teatro Micheletti alle 21, con "Italiano", uno spettacolo tutto nuovo ed uno show musicale realizzato con le più belle canzoni italiane, affiancato da una live band di 7 elementi.

domenica 10

- Lorazzo Inferiore, carnevale. Dalle 15.30 pomeriggio di festa e divertimento per tutti e alle 16.30 via alla distribuzione della fagiolata.

- Biella, Nuvolosa, dalle 10,00 alle 19,00 a Palazzo Ferrero nel rione Piazzo, è prevista la presenza di numerosi autori importanti, incontri, laboratori, performance e Portfolio review.

- Borriana, festa della donna

- Sandigliano, fagiolata benefica

- Salussola, commemorazione Eccidio dalle 9,30

- Ponderano, pro loco presenta programma dalle 15

- Candelo, 4 passi in Baraggia, ritrovo alle 8, partenza alle 9

- Biella, Palapajetta, campionato regionale pattinaggio

- Vigliano, corriamo insieme, camminata non competitiva, ritrovo alle 14 alla biblioteca Aldo Sola e partenza alle 15. Il ricavato sarà devoluto ad AIMA Biella nel ricordo di Giovanna Favero

- Mottalciata, Giro delle Chiese, corsa non competitiva, ritrovo alle 8 in piazza del Comune, 9,30 partenza

- Gaglianico, premio Mia Martini

- Ponderano, fagiolata Banda presso oratorio

- Zubiena, via Pietro Micca 5, Esperienza Harry Potter per Famiglie

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Tollegno, progetto Biodiversità, presentazione al Centro San Germano, alle 16

- Biella, assemblea sezionale

- Donato, concerto chitarra e voce con Cinzia Tomasi e Zaccaria Roj al salone San Pietro alle 17,30, musica dal vivo per la festa della donna

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00. Venerdì 8 marzo la mostra sarà aperta eccezionalmente fino alle 24.00 con una promozione speciale (valida tutto il giorno): l’𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞. La visita alla mostra non è prenotabile; è sufficiente recarsi alla biglietteria di Palazzo Gromo Losa (per info: info@palazzogromolosa.it / 015 0991868).

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

- Biella, Biella, Spazio Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Maternità - Mostra personale di Cecilia Martin Birsa dal 9 al 30/03

- Ponderano, mostra nell'atrio dell'ospedale "Ritratti a Tratti", fino al 14 marzo. Otto persone dell’Anffas espongono le proprie opere realizzate durante il corso tenuto dal fotografo professionista, Stefano Ceretti, nel 2023.