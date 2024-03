Biella, Festa della Donna: una mostra diffusa dedicata al mondo femminile, FOTO

Per tutta la settimana dell'8 Marzo gli spazi del centro Mente Locale ospitano una rassegna estemporanea delle opere di Talon. Una mostra informale, “diffusa” che mette in dialogo, in maniera casuale e sorprendente, l'immaginario dell'artista con le emozioni di chi vive la villa in varie “modalità” - perché ci lavora, perché frequenta le attività di AMA Biella, perché fa tappa al ristorante Villa Boffo Cucina & Cocktail.

«In un'epoca di eccessi in cui la manualità sembra quasi essere obsoleta» scrive Caterina Talon «l'artemorbida racconta un'arte mutuata dal passato che parla di donne, un'arte creata sulla creatività tipicamente femminile, un'arte che ci fa riflettere sull'esigenza del ritorno al saper fare e allo stimolo a reinventarsi. È un messaggio teso a rappresentare un incoraggiamento a superare la crisi, non solo quella economica, ma anche quella delle idee, dell'innovazione e della fantasia».

La rassegna delle opere di Caterina Talon accompagna le attività che AMA Biella organizza per celebrare l'8 marzo con laboratori di yoga, danza, Qi Gong.