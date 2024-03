Dal Nord Ovest - Niente euro al parcheggiatore abusivo, gli rigano l’auto con un cacciavite e incidono insulti

"Invalido", "Invalido di m***a", una faccia disegnata e innumerevoli righe. Una carrozzeria completamente danneggiata, tutto, a quanto sembra, per non aver dato un euro chiesto da un parcheggiatore abusivo su piazza della Repubblica. Un riferimento all’invalidità forse dettato dal tagliando dei disabili presente sul cruscotto.

L'auto era in sosta nella serata del 6 marzo, nel piazzale dietro al Mercato Centrale, a Torino. Un punto, come racconta Klara, custode da undici anni di un condominio in questa zona, da 21 anni residente in Piazza Repubblica, ormai ostaggio di alcuni individui.

“Siamo passati dalle risse, allo spaccio e ora ai danni alle auto - spiega - I soggetti sono noti, abbiamo fatto diversi esposti, raccolte firme, segnalazioni alla circoscrizione e al comune. Una situazione che sotto il nostro porticato va avanti da almeno due anni. Non è possibile che un paio di persone tengano in ostaggio 60 condomini".

L'episodio dell'auto danneggiata è stato, nei fatti, il primo intervento dall’attivazione del pattugliamento straordinario nelle zone ritenute a rischio sicurezza della Città (tra queste compaiono Porta Palazzo, Ponti Mosca e Carpanini) con la presenza, da stamattina, di militari che opereranno insieme alle altre forze dell'ordine.

"Un gesto vile - commenta Daniela Rodia, consigliera in Circoscrizione 7 per la Lega - L’ennesimo episodio di delinquenza segnalato dai residenti di Piazza della Repubblica che hanno presentato negli anni diversi esposti".

"Il parcheggiatore abusivo - prosegue Rodia - ha deciso di farsi giustizia da sé. Oggi ci siamo svegliati con una notizia che non avremmo voluto leggere"."Quanto accaduto - conclude Rodia - giustifica la presenza dei militari che abbiamo fortemente voluto e che gli stessi residenti hanno richiesto. Auspico che il loro servizio si possa estendere in orario serale e nelle zone più calde e che possa servire da deterrente per evitare questi spiacevoli episodi".