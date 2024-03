Dal Nord Ovest - Morto un uomo nell'incendio alla cascina

Un uomo di origine calabrese che lavorava come stalliere in una cascina nelle colline del Novarese, tra i comuni di Vaprio d’Agogna e Suno, è stato trovato morto nella struttura, che ieri era andata a fuoco. L’incendio, che si è sviluppato a partire dalla mattinata, ha distrutto gli stalli riservati ai cavalli e il fienile.

In un primo tempo sembrava che l’uomo, che si occupava della custodia della cascina di proprietà di un cittadino svizzero e che accudiva i dieci cavalli ricoverati delle stalle, si fosse messo in salvo, così come gli animali che erano stati fatti uscire dai box. Solo in un secondo tempo il corpo senza vita dello stalliere è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco.