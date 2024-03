Cadavere vicino ai binari, forse investito dal treno: sospesa la Torino-Milano nella zona di Settimo

Cadavere vicino ai binari della Torino-Milano, ritardi e disagi per i convogli

Un cadavere, pare di una donna, è stato rinvenuto questa mattina lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, nella zona di Settimo Torinese. A dare l'allarme un macchinista.

Si cerca di capire quali siano state le cause e di ricostruire la dinamica, anche se non si esclude che la persona possa essere stata colpita da un convoglio in transito.

Intanto, gli effetti si stanno riverberando da questa mattina sulla tratta tradizionale del collegamento ferroviario con la Lombardia, con ritardi che riguardano sia i Regionali che gli Intercity. Trenitalia sta attivando servizi sositutivi per limitare i disagi.