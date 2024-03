“Vogliamo asfaltare la strada” ma un privato non ci casca: attenti alla truffa del catrame (foto di repertorio)

Due uomini chiedono con insistenza di bitumare la strada all'esterno di una ditta ma il titolare si insospettisce e chiede l'intervento delle forze dell'ordine. All'arrivo dei Carabinieri, la coppia si era già allontanata facendo perdere le sue tracce.

È successo ieri, nel comune di Borriana: stando alle prime ricostruzioni, i due avrebbero tentato di effettuare la cosiddetta “truffa del catrame”, un bieco stratagemma ancora molto diffuso, specialmente nelle zone del Nord Italia. Sembra che nella stessa zona, già in passato, siano accaduti episodi simili.

La truffa del catrame è un raggiro particolarmente odioso, dove i soggetti si spacciano per operai con la richiesta di eseguire lavori di asfaltatura a privati, a prezzi inferiori (e vantaggiosi) rispetto a quelli vigenti. L'opera viene eseguita con materiale di dubbia provenienza e, una volta pagati, non lasciano traccia del loro passaggio. Poi, dopo qualche giorno, la beffa finale: il “nuovo” asfalto comincia a sfaldarsi lasciando l'amaro in bocca alle vittime.

Il consiglio è sempre quello di digitare il numero di emergenza 112 per segnalare analoghe situazioni.