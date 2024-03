Biella, taglio a raso di bosco di piante senza autorizzazione: multa salata per due uomini FOTO

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Biella, a seguito di un servizio di pattugliamento effettuato nei giorni scorsi nel territorio della propria giurisdizione, hanno notato un taglio a raso in un’area boscata in località Chiavazza del comune di Biella.

Dopo avere eseguito le dovute verifiche, accertavano che per l’intervento, normalmente vietato ex art. 20 c. 1 lett. b) l.r. n. 4/2009, non era stata presentata alcuna domanda di autorizzazione. Nei giorni successivi i militari hanno effettuato rilievi fotografici, planimetrici e di cavallettamento delle ceppaie presenti e, laddove possibile, dei tronchi ancora in terra, arrivando a calcolare il valore delle piante tagliate in prevalenza d'alto fusto della specie frassino, secondo le tabelle allegate al regolamento forestale della Regione Piemonte, risultato pari a circa 1.200 euro.

Ai responsabili, un uomo 54enne trasgressore ed esecutore materiale e ad un uomo 75enne obbligato in solido, sono state irrogate le seguenti sanzioni amministrative: 3.053,33 euro per la violazione dell’art. 20 c. 1 lett. b) l.r. 4/2009 (taglio a raso di piante d'alto fusto); 229 euro per la violazione dell’art. 14 c. 1 lett. c) l.r. 4/2009 (taglio eseguito in assenza di autorizzazione dell'ente competente).