Raccolta tappi di plastica, gli Alpini di Biella al fianco di Anffas

In tanti aiutano l’Anffas nella raccolta di tappi di plastica, che vengono accumulati per poi essere conferiti in un’azienda specializzata per il riciclaggio.In questo modo Anffas recupera risorse economiche destinate a finanziare le sue molteplici attività. Ad aiutare l’associazione, anche la Sezione di Biella degli Alpini con i suoi Gruppi.

La consegna dei tappi in sede sezionale di via Ferruccio Nazionale 5 è possibile dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 19. “Ogni singolo aiuto è per noi prezioso – spiega Ivo Manavella, di Anffas – da anni attraverso la raccolta di tappi riusciamo a comprare materiale per le attività del nostro centro diurno e gli ospiti. Non possiamo che dire grazie, a tutti coloro che ci danno una mano… anzi, un tappo”