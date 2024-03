CNA Piemonte lancia la campagna “8 x 365”: un anno di parità.

Parte oggi la Campagna regionale di CNA Impresa Donna Piemonte “8x365: un anno di Parità”, un'iniziativa volta a promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza della parità di genere per tutto l'anno.

"La parità di genere è una sfida che richiede il coinvolgimento di tutti noi, donne e uomini. Con la campagna ‘8x365: un anno di parità’, ci impegniamo ogni giorno dell’anno a vivere nel rispetto, nell’uguaglianza e a garantire equità in ogni sfera. Insieme possiamo fare la differenza e creare un futuro inclusivo per tutti" afferma Rachele Sinico, Responsabile di CNA Impresa Donna Piemonte.

“Le voci delle imprenditrici emergono come protagoniste, portando con sé una varietà di storie ed esperienze significative che mettono in luce sfide, trionfi e il cammino verso una maggiore parità di genere” dichiara Rossella Calabrò, presidente CNA Impresa Donna Piemonte.

Iolanda Saia – Comunicazione / Presidente CNA Impresa Donna Piemonte Nord: “Faccio grafica pubblicitaria, progettazione di siti, social media manager, formazione digitale. Questa campagna deve costituire un segnale per tutte le donne che lavorano e che fanno impresa in un mondo prevalentemente maschile”.

Annalisa Zegna – Artigiana di maglieria / Presidente CNA Impresa Donna Biella: “Il mio è un percorso che mi ha portato a fare maglieria artistica; scelgo filati e tinture naturali per capi personalizzati. ‘8 per 365: un anno di parità è esattamente quello che ogni donna deve pretendere, sia in ambito lavorativo che personale”.

Rosalba Scotto – Titolare di bar pasticceria / Presidente CNA Impresa Donna Cuneo, Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio Cuneo: “Con la mia attività ho voluto creare un ambiente famigliare anche se fare impresa come donna è più difficile: gestiamo i figli e a volte i genitori in difficoltà; conciliare l’equilibrio tra vita e lavoro è complesso. Il welfare aziendale lo abbiamo inventato noi piccole aziende. ‘8 per 365: un anno di parità è una dichiarazione netta: un giorno all’anno non basta”.

Giuliana Domenichini – Laboratorio odontotecnico /Presidente CNA Impresa Donna Asti: “Il mio settore è tipicamente maschile: sono in attività dal 1984 e nonostante le molte soddisfazioni, ho dovuto affrontare diversi episodi negativi frutto dell'ignoranza. ‘8x365: un anno di parità è una sfida che devono raccogliere tutte le donne per alzare la propria voce in difesa della parità, sempre, non solo un giorno all’anno”.

La campagna, dedicata a tutte le donne imprenditrici, prenderà il via l'8 marzo e si protrarrà per tutto l’anno. ‘8x365: un anno di parità’ mira a promuovere un dialogo continuo e significativo sulla parità di genere, perché solo attraverso un’educazione costante possiamo realizzare un cambiamento duraturo e significativo nella società.

“Unitevi a noi nel rendere la parità di genere una realtà quotidiana, non solo l'8 marzo ma ogni giorno dell'anno”.