Ponderano, Locca replica alla minoranza:"Avanzo di amministrazione si attesta su cifre annue superiori a 1milione di euro"

"Resto stupito nel leggere le rimostranze della minoranza all’articolo relativo alla posa della prima pietra degli spogliatoi della palestra di Ponderano. Vengono sollevati dubbi sulla capacità della nostra amministrazione alla gestione dei conti del comune, inducendo a credere che le numerose opere che abbiamo realizzato siano frutto di un avanzo amministrativo precedente al nostro. Voglio ricordare a chi replica, vero è che nel tempo i ricordi possono sbiadire, ma in me e nella mente dei ponderanesi è ancora nitida la notizia della volontà della vecchia amministrazione, attuale minoranza, di vendere la casa di riposo, dichiarando di non avere i fondi necessari al mantenimento della proprietà, ma se non esistevano fondi come abbiamo potuto noi utilizzarli?

Evidenzio che il nostro avanzo di amministrazione si attesta attualmente su cifre annue superiori a 1.000.000,00 di euro (anno 2022 euro 1.336.631,87), frutto di una virtuosa gestione finanziaria, a cui abbiamo attinto per l’esecuzione delle varie opere realizzate in questi anni, senza aver in alcun modo incrementato la tassazione. In risposta alle illazioni mosse per la palestra realizzata gratuitamente, “la minoranza dichiara (il bando del project financig era andato a buon fine tuttavia per una palestra senza costi per i cittadini)”, evidenzio come lo stesso non sia mai stato approvato come da determina del RUP".