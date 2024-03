Beauty Med Biella, come tornare in forma dopo il cambio stagione: attività fisica, corretta alimentazione e trattamenti personalizzati con il supporto di professionisti

Con l’approssimarsi della primavera torna la voglia di rimettersi in forma e rigenerare il proprio corpo, liberandosi dalle tossine accumulate durante i mesi freddi. Allo stesso tempo, il cambio di stagione può avere svariati effetti negativi sul nostro organismo, quali stanchezza e spossatezza continui, difficoltà di concentrazione, sonnolenza o insonnia, e una sensazione di irritabilità.

Alimentazione sana e dieta

Si può iniziare adottando un’alimentazione più sana e bilanciata, incentrata possibilmente su alimenti di stagione. Tra gli alimenti più benefici ci sono chiaramente frutta e verdura, essendo ricche di vitamine e sali minerali, e quindi ottime per la salute. Particolarmente consigliate sono le verdure che abbondano di vitamina D, come quelle a foglia larga, le carote e i funghi e la frutta contenente vitamina C, quali gli agrumi. Anche i legumi, i semi e i cereali integrali rappresentano validi alleati, grazie al loro apporto di ferro e vitamine del gruppo B.

Lo staff di Beauty Med, anche in questo periodo, è al vostro fianco con programmi alimentari personalizzati e individuali. Ne è un esempio la dieta Kyminasy che si propone come una rieducazione delle naturali capacità metaboliche del corpo. Essa, infatti, si basa sull’utilizzo di un dispositivo, posizionato con un cerotto sull’addome del paziente e caricato con frequenze elettromagnetiche opportunamente selezionate. Questo rilascia specifici dati utili per il corpo, stimolando il naturale meccanismo biologico del metabolismo di assorbire i grassi corporei. In seguito alla visita, inoltre, il medico prescrive una lista di cibi consentiti a dosi libere. Ciò significa che in questa dieta non contano le quantità e già dopo i primi giorni il paziente non dovrà più pesare i cibi; questo permette di ridurre il senso di fame. L’importante è non sgarrare ed evitare i cibi proibiti, ovvero quelli non inseriti nella lista. Nelle fasi successive alcuni dei cibi proibiti verranno inseriti tra quelli consentiti, finché, alla fine della dieta, si potrà riprendere a mangiare di tutto. Questo programma alimentare permette di perdere da 3 fino 50 Kg rapidamente ma senza incorrere in carenze o squilibri.

Attività fisica e tono muscolare

È utile, poi, praticare una corretta attività fisica, se possibile all’aperto per sfruttare i primi raggi del sole, utili a stimolare la produzione di endorfine e vitamina D. Basta anche una camminata di 30 minuti per aumentare i livelli di energia e ridurre la stanchezza.

Tuttavia, se non avete tempo di praticare esercizio fisico quotidiano o andare in palestra Beauty Med offre una valida alternativa: Hi Feep. Si tratta di un dispositivo ampiamente testato in campo medico estetico, che consente di tonificare il volume muscolare e ridurre il grasso in eccesso, valorizzando ed esaltando le forme naturali. Attraverso un’avanzata tecnologia a base di elettromagneti, infatti, i tessuti vengono sottoposti a continue contrazioni che stimolano la produzione di nuove catene proteiche e fibrille muscolari, e conseguentemente, l’aumento della densità e del volume del muscolo. Contemporaneamente, l’incremento del “lavoro” muscolare comporta un decremento fisiologico del tessuto adiposo presente attorno al muscolo stesso. Il trattamento, altamente mirato e non invasivo, può essere effettuato su braccia, addome e gambe, valorizzando le forme naturali.

Depurarsi e ritrovare la forma del proprio corpo

Per depurarsi, reidratare la pelle e combattere la cellulite invece, è fondamentale bere molta acqua. Anche per questo Beauty Med propone un ottimo alleato. Si tratta del protocollo Body Med, un percorso personalizzato progettato per risolvere inestetismi come cellulite o adipe localizzata. Soprattutto, però, questo protocollo di trattamenti è particolarmente indicato per coloro che hanno sperimentato un significativo calo di peso e desiderano tonificare i muscoli. Ciò che rende il protocollo Body Med unico è la sua personalizzazione. Ogni seduta, infatti, è adattata alle esigenze del paziente e alla risposta del suo corpo, garantendo un trattamento esclusivo e su misura.

Questi sono solo alcuni suggerimenti che Beauty Med propone per ritrovare il benessere e l’armonia del proprio corpo, così da vivere in piena forma la primavera e non solo!

