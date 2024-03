Il Piemonte per il tuo cuore, a Biella grande partecipazione dei cittadini FOTO

Dopo Torino, Alessandria, Asti e Verbania il Roadshow per la prevenzione cardiovascolare “Il Piemonte per il Tuo Cuore” ha fatto tappa a Biella, oggi, venerdì 8 marzo 2024.

Il progetto è coordinato dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in qualità di membro ufficiale della World Heart Federation in collaborazione con l’ANPAS Piemonte e le Associazioni di volontariato locali.

La Regione Piemonte che ha patrocinato l’evento, con Azienda Zero ha coinvolto le Aziende Sanitarie Ospedaliere e Locali per svolgere le attività sanitarie di prevenzione, rivolte a studenti e cittadini. Presso l’ingresso dell'Ospedale di Biella è stato allestito un punto informativo con i volontari dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus e una rappresentativa di militari e mezzi dell’Arma dei Carabinieri del Comando di Biella, partner dell’iniziativa.

I volontari dell'Associazione hanno allestito un punto informativo sui corretti stili di vita e presso Inoltre lo staff della Struttura complessa Cardiologia – UTIC ASL BI ha effettuato consulti informativi gratuiti a beneficio della cittadinanza. Erano presenti: il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Biella, Tenente Colonnello, Davide Lazzaro; il Comandante Provinciale Interinale, Tenente Colonnello, Fabio Longhi; il Presidente dell'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione, Marcello Segre con una rappresentanza di volontari il Direttore Sanitario ASLBI, Eva Anselmo; il Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia - UTIC, Andrea Rognoni.

La manifestazione beneficia della Medaglia del Presidente della Repubblica, dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, dei patrocini della Commissione Europea, delle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, della Polizia di Stato, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Istruzione del Merito, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sport e Salute, Inail, Fnopi, Diabete Italia, FnoMceo, Avis, Fidas ADSP, Regione Piemonte, Azienda Zero, FIMMG Piemonte, FIMSI Piemonte.

Dichiarazione di Marcello Segre, Presidente Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus: “Il RoadShow Il Piemonte per il Tuo Cuore, unico nel suo genere, è stato pensato per diffondere su tutto il territorio piemontese la cultura della prevenzione cardiovascolare. La sensibilizzazione verso i più giovani è per noi fondamentale, come la creazione di percorsi di prevenzione attraverso visite, consulenze e misurazioni di parametri offerti gratuitamente ai cittadini grazie al supporto di diverse realtà locali impegnate nella cura, prevenzione e soccorso. Un sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, alla Direzione Generale e al personale medico e infermieristico della Cardiologia dell’ASL di Biella per questa nuova tappa. Avere al nostro fianco le forze dell’Ordine e il Servizio di Emergenza-Urgenza consolida un rapporto con chi opera in soccorso ai cittadini ed è pronto a scendere in campo per informare e formare anche su temi specifici come la sicurezza stradale oggi più che mai fondamentali. Siamo grati a tutti coloro che sostengono nelle diverse forme questo grande evento per la salute pubblica”.

La dichiarazione del Direttore Generale ASLBI, Mario Sanò: “L’ASL BI si congratula per l’iniziativa e ringrazia Azienda Zero, l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione, il Comando dei Carabinieri di Biella e i volontari che hanno preso parte al Roadshow per la prevenzione cardiovascolare “Il Piemonte per il Tuo Cuore”. La collaborazione tra istituzioni e terzo settore è centrale anche nella prevenzione. La promozione di corretti stili di vita è, infatti, fondamentale, in quanto permette ai cittadini di comprendere l’importanza dell’adozione di comportamenti efficaci a preservare la propria salute”.

Il commento di Andrea Rognoni, Direttore del Dipartimento di Medicina e Urgenza e Direttore della Struttura Complessa Cardiologia-UTIC: «La Cardiologia di Biella ha accolto con piacere il Roadshow “Il Piemonte per il tuo cuore”. Non è solo l’età ad esporre a un maggior rischio il cuore, ma anche il proprio profilo di rischio cardiovascolare. Attraverso questo tipo di counselling informativi i cittadini hanno potuto ricevere indicazioni e consigli rispetto al proprio profilo di rischio e ad un appropriato percorso di prevenzione».