Pallamano, turno di riposo per Vigliano ma scalda i motori per le prossime sfide

È terminata domenica 3 marzo la prima fase del campionato under 15 maschile di pallamano . La formazione di FC Vigliano Polisportiva ha osservato il suo turno di riposo rimanendo in attesa dei risultati provenienti dal campo di Ventimiglia.

Nessuna particolare sorpresa che riguardava la squadra giallorossa si è infatti verificata in quanto Valpellice ha battuto Ventimiglia ed è stato sconfitto da Imperia e pertanto ha superato in classifica i viglianesi per un punto qualificandosi direttamente per i quarti di finale.

La squadra di Vigliano dovrà pertanto disputare una poule di qualificazione affrontando le terze classificate degli altri due gironi che sono al momento in totale equilibrio e per i quali la classifica si deciderà solo con le gare del fine settimana del 16 e 17 marzo.

La formazione viglianese si sta preparando per queste ulteriori due partite che erano state poste quale obiettivo minimo stagionale e numerosi tesserati giallorossi preparano in questi giorni nelle rispettive scuole anche la partecipazione ai campionati studenteschi di pallamano che avranno luogo il 15 marzo presso la palestra comunale di Occhieppo Inferiore.