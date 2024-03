eBike Biella consiglia: un meraviglioso giro sulla Serra, FOTO

Giro nato per caso subito dopo i giorni di pioggia senza obiettivi particolari. Quei giri che nascono di solito dalle frasi tipo: facciamo un giretto breve in relax... ! Ovviamente poi va sempre a finire diversamente.

L'idea iniziale sarebbe quella di avvicinarci alla Serra (che prevediamo parecchio bagnata) passando dal ponticello sull'invaso della diga dell'Ingagna, per verificare se il maltempo delle ultime settimana ha almeno favorito un recupero idrico. In effetti la diga è finalmente piena .

Proseguiamo in direzione Donato e poi Croceserra. Il torrente che sentiamo bello rumoroso nel fondovalle ci invita ad una deviazione verso il "sentiero che non c'è" per qualche scatto affascinante. E' ora di godersi il Toboga tutto di un fiato... con il fondo appena umido l'Eden, altro nome con cui i conosciuto il Toboga, è davvero superbo! Terminato il segmento "veloce" proseguiamo con più calma sempre lungo la cresta della Serra fino a Zimone (chiesetta di San Grato).