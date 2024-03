Bonprix a Cinisello, partita cruciale

Curve decisive nella stagione del Bonprix TeamVolley, nel campionato nazionale di Serie B2. La prima è quella di sabato sera: alle 21, le biancoblù scenderanno in campo contro Cinisello, alla periferia milanese. Partita delicata e da non sottovalutare, il sorprendente risultato dell’andata è un monito sufficiente.

Coach Fabrizio PREZIOSA: «Sarà una bella partita, tosta. All’andata abbiamo perso 3-1: Cinisello è ostico per le nostre caratteristiche, tengono bene il campo, difendono forte, sporcano tanto il gioco e sbagliano poco. Offensivamente non sono potenti, eppure sono fastidiosi perché giocano spesso in controtempo e ti obbligano a fare la partita. Se non sei sul pezzo, rischi di prendere l’imbarcata, perché devi forzare: ti fanno costruire l’azione e rischi di innervosirti quando non concludi. Sono difficili, poi in casa loro hanno faticato tutti. Sarà una battaglia di nervi importantissima per la classifica, cercheranno disperatamente di fare punti per la corsa salvezza. Noi siamo l’ultima delle squadre coinvolte, per loro siamo un’occasione e ci aspetteranno agguerrite. A noi servono tre punti per staccare la zona calda, ma la lotta rimarrà serrata. Può essere una sorta di “set point”, perché dopo Cinisello avremo Agrate in casa e Pro Patria in trasferta. Per quanto importante non sarà un risultato definitivo, nel bene o nel male. La voglia e la determinazione deve essere tanta: per essere più sereni, anche se non tranquilli. Sarebbe anche un segnale di continuità e di crescita dopo la bella reazione di sabato con Bellusco».

Il libero Anna GARAVAGLIA: «La partita contro Cinisello è molto importante dal punto di vista mentale, perché è da novembre che non vinciamo in trasferta e una vittoria ci darebbe quella spinta in più che nell’ultimo periodo è mancata. Si tratta anche di una sfida fondamentale per la classifica, essendoci pochi punti di differenza con le concorrenti appena sotto di noi. Contro Bellusco abbiamo dimostrato che, giocando di squadra e con grinta, possiamo mettere in difficoltà le realtà di alta classifica. All’andata con Cinisello, dopo un ottimo primo set vinto, alla fine abbiamo dovuto cedere. Questa deve essere un’ulteriore motivazione per spingerci a fare bene e riprenderci quei punti che erano mancati a Lessona. Abbiamo lavorato da inizio settimana per correggere i punti deboli e abbiamo le carte in regola per fare bene».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2

Sabato 9/3, ore 21. Palazzetto “Mazzarello” di Cinisello Balsamo (MI) Net Volley Cinisello – BONPRIX TEAMVOLLEY

Serie D

Sabato 9/3, ore 18.30. Palasport di Valenza (AL) Zs Ch Valenza – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18

Domenica 10/3, ore 18. Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO) Spareggio 5°/6° posto – Fase Territoriale Gs Pavic – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY

Under13

Sabato 9/3, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI) Ottavi di finale - Andata CONAD TEAMVOLLEY – Gulliver Pallavolo Novi U13 Ec

Under12 (4x4)

Sabato 9/3. Palasport di Lessona (BI)

15.30: CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Virts Biella Fucsia

16: Valsesia Team Volley 11 – CONAD TEAMVOLLEY BLU

16.30: CONAD TEAMVOLLEY BLU – Virtus Biella Nera

17: CONAD TEAMVOLLEY BLU – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA