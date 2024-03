Avventura e determinazione: con una gamba a testa affrontano la “Vertical Up”, FOTO

Loris Miloni, di Pray, ha 67 anni e vive in frazione Flecchia. Dall'età di 18 anni, in seguito a un incidente in moto, ha una protesi ad una gamba, ma questo non è stato un ostacolo e il 24 febbraio è stato a Kitzbuhel, in Austria, con l'amico Cesare Galli, sempre del Team3gambe. I due atleti, entrambi amputati, hanno partecipato alla gara notturna, la “Vertical up”: una salita sulla pista Streif di discesa libera. Il tracciato di circa 4 chilometri era innevato.

“È stata davvero una bella esperienza – spiega Miloni – il percorso della gara è stato allungato per problemi legati al pericolo di slavine. Ha infatti nevicato molto e abbiamo camminato su neve fresca. Sono soddisfatto perché, nonostante gli imprevisti e le difficoltà, abbiamo ridotto il tempo di percorrenza di circa 40 minuti”.

Miloni ha percorso la salita sulla pista di discesa libera austriaca in un tempo di 3 ore e 30 minuti, lui e Galli sono stati accolti da un grande applauso che, al traguardo, ha rimarcato l'impegno, la forza, la fatica e la determinazione nell'affrontare questa impresa, effettuata con l'ausilio di una protesi alla gamba.

Ad accompagnarlo e fargli da guida in questo “viaggio” è stata Mariangela De Franco, che è appassionata di montagna.

“È stato bello – continua Miloni – fare questa esperienza con lei, con Cesare e sua moglie Cristina. Ad attenderci c'era anche Moreno Pesce, che non ha potuto partecipare, ma che ci è stato vicino. Sono stati momenti di gioia, un'emozione grande”.

Tra i prossimi appuntamenti che lo vedranno impegnato c'è la salita al passo del Tonale in programma dal 9 all'11 marzo. Il 25 marzo invece Miloni terrà una lezione sulla disabilità in un istituto superiore di Milano. Con la sezione Valsessera del Cai sta collaborando alla realizzazione di una serata che sarà in programma il 26 aprile.

Nell'ottobre dello scorso anno era stato infatti proposto il trekking “Sulle creste della Valsessera” che aveva coinvolto gli atleti del Team3gambe, i membri del Cai e alcuni ragazzi dell'alpinismo giovanile, oltre ad altre realtà. Era stato un modo per lanciare un messaggio di inclusione, per dimostrare che è possibile andare in montagna anche se si ha una disabilità.

Miloni e il team ha partecipato, negli anni, al Tor de Geants, a salite sul Monte Rosa e alla cima Emilius, in Valle d'Aosta, con le sue 20 ore di cammino. Con lui ad accompagnarlo nelle imprese c'è stato l'amico guida alpina di Alagna Paolo Dalla Valentina.

Il Team3gambe, di cui è responsabile Pesce, ha degli sponsor che coprono le spese delle varie imprese. Gli atleti paralimpici utilizzano fondi e si autotassano per donare le protesi da sport a ragazzi e ragazze che non hanno la possibilità di comprarle visti i costi elevati.