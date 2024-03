Lega, a Biella il ministro Salvini e Molinari incontrano gli assessori e i consiglieri regionali

Venerdì 15 marzo a Biella si terrà un incontro con gli assessori e i consiglieri regionali della Lega, la forza di maggioranza che ha guidato la Regione Piemonte in questi anni insieme al governatore Alberto Cirio. Sarà illustrata l’attività svolta e i prossimi obiettivi per dare continuità al buon governo regionale targato Lega. All’appuntamento con il territorio parteciperanno anche il ministro Matteo Salvini e l’onorevole Riccardo Molinari.

A Biella, venerdì 15 marzo, ore 20, Città Studi, corso Pella 2B: incontro con i territori di Biella, Novara, Vco, Vercelli.

Cinque anni di buon governo a guida Lega. Il Piemonte è ripartito e ha preso velocità grazie a una Giunta guidata da 7 assessori leghisti, dal governatore Alberto Cirio e da 22 nostri esponenti in Consiglio regionale, che hanno saputo rappresentare le province e interpretare i bisogni del vasto territorio piemontese.

Il buon senso, la programmazione e la lungimiranza della Lega hanno garantito stabilità e speditezza al lavoro di questa amministrazione che – ricordiamo - ha attraversato un evento epocale, la pandemia del Covid. Grazie a questa maggioranza, il nostro Piemonte ha la centralità che merita e torna sulla scena internazionale anche con i prossimi G7 di Venaria e di Stresa.

In questa legislatura abbiamo sbloccato cantieri, completato infrastrutture, avviato nuove opere, puntato allo sviluppo delle imprese, sostenendole nei momenti bui dell’emergenza pandemica, e garantito il 100% delle borse di studio come promesso.

L’approccio leghista punta alla coesione dei territori, alla montagna e alla valorizzazione delle nostre eccellenze, tenendo sempre alta l’asticella dell’aiuto sociale, per la sanità, per i più fragili e per chi vive con una disabilità. Molto è stato fatto e molto altro ancora ci attende. Abbiamo disegnato il Piemonte del futuro, ora serve continuità per dare slancio e vigore allo sviluppo del nostro territorio. L’evento è a INGRESSO LIBERO.

Link per prenotare: BIELLA 15 MARZO: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lega-motore-del-piemonte-piu-forti-con-lautonomia-852485987537