Biella, Giornata Internazionale della Donna: stand tematici e scambio di idee.

La salute delle donne non riceve sufficiente ascolto sul territorio biellese e sappiamo che non tutti i corpi sono legittimati a occupare lo spazio pubblico. La proposta è un luogo aperto e accessibile per approfondimento, consapevolezza e scambio di saperi.

Passando per i Giardini si incontreranno una decina di stand a tema tra cui girare e “sperimentarsi” tra sesso (sicuro), mestruazioni, menopausa, infezioni sessualmente trasmissibili, aborto, malattie invisibilizzate, sex toys, corpə non conform e temi LGBTQIA+.

In un’ottica di educazione e scambio orizzontale saranno proposti laboratori e spazi di ascolto, distribuito materiale informativo e lasciata la possibilità di fare domande ed esprimere dubbi.

Saranno inoltre presenti uno spazio bimbə attrezzato per permettere a tuttə di partecipare in libertà, un’attività di esplorazione della propria immagine attraverso l'autoritratto fotografico grazie alla collaborazione con la fotografa Marida Augusto e un momento di festa animato da musiche e danze africane grazie alla collaborazione con Piedi per Terra Movimento Cosciente.