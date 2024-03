Dal Nord Ovest - Esplosione in un'abitazione: 79enne trasportato in elicottero al Cto

Momenti di paura poco prima del mezzogiorno di oggi, giovedì 7 marzo, in via Principe Amedeo a Romano Canavese, dove una casa è crollata a seguito di una fuga di gas, che ha provocato una grossa esplosione.

Un anziano di 79 anni è rimasto ferito, venendo poi trasportato d'urgenza in elicottero al Cto: per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Il fratello, invece, è rimasto illeso.

In atto da parte dei Vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto, le ricerche per escludere l'eventuale presenza di altre persone coinvolte nel cedimento: vengono utilizzate anche le unità cinofile.