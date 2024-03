Candelo, frana in via Isangarda. Gelone: “Intervenuti per messa in sicurezza”(foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone, sindaco di Candelo)

Dopo le intense piogge degli scorsi giorni, si è registrata a Candelo una piccola frana in via Isangarda. Ne dà comunicazione il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Siamo già intervenuti con le prime azioni per delimitare e mettere in sicurezza l'area; non ci sono abitazioni dopo quel tratto”.