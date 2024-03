Grano coltivato a “Nuraghe Chervu” per i “nenneres”, della Pasqua biellese

Venerdì 8 marzo, dalle 21, sono in distribuzione presso il Circolo Culturale Sardo di Biella, in via Galileo Galilei, 11, sacchetti di frumento per preparare “sos neneres”, grani da far germinare e portare in chiesa il Giovedì Santo per decorare l’altare del Santissimo Sacramento.

Nel conservare e rafforzare radici identitarie, l’antica tradizione frumentaria sarda, universalmente diffusa, accolta nella nuova Fede e presente nel Biellese, da anni viene proposta dalla Comunità sarda che vive ai piedi delle Alpi biellesi. Per la Santa Pasqua 2024, viene messo a disposizione grano coltivato preso l’area monumentale di “Nuraghe Chervu”.

I semi sono prodotti dall'Azienda Agricola “La Torre” di Biella, gestita dai fratelli Roberto e Grazia Mercandino, coltivatori diretti che hanno deciso di fare dell'allevamento il loro punto di forza. A loro sono state affidate opere di aratura, erpicatura e semina di essenze mellifere nell’adiacente “Oasi delle Api, casiddos di Nuraghe Chervu”, inserite nell’ambito del più ampio progetto "+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità", della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.Sacralità del grano riproposta dai Sardo-biellesi e intervento pilota, che si inseriscono nell'ambito delle iniziative promosse a livello nazionale da “Filiera Futura”, associazione nata nel 2020 che lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare promuovendo progetti condivisi, di cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è socio fondatore.

“Nel tempo presente sempre più dissacrato e profano – afferma il presidente Battista Saiu - segnato da solitudini e sofferenze, i semplici gesti domestici della preparazione di “sos nenneres” proposti dal Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella, attingono alle tradizioni antiche di “sos mannos”, i nostri “vecchi”, gli antenati, che hanno saputo far fronte alle guerre, alla fame, alle pestilenze e alle pandemie che hanno attraversato la loro storia. Gesti semplici di speranza ancorati alla Pasqua di Risurrezione che trovano la loro epifania nell’antico e immutato germinare del grano e nel rifiorire della natura. Il tempo che precede la Pasqua, - continua Saiu - segnato dal colore violaceo dei paramenti liturgici, si colora di rosa la IV Domenica di Quaresima che cade il prossimo 10 marzo 2024, Domenica detta di “Laetare”, “rallegrare”: interruzione del digiuno, è momento di gioia durante il tempo penitenziale della Quaresima".

"Nel mondo della tradizione, il cambio cromatico, - conclude il presidente dei Sardi di Biella - nell’indicare l’avvicinarsi della principale festa della Cristianità, avvisa che è tempo di prepararsi all’evento anche con azioni concrete; tra queste, la preparazione di “sos nenneres”, piatti di grano germinato al buio da portare, dunque, il Giovedì Santo nelle parrocchie di appartenenza per decorare la cappella del Santissimo Sacramento”.