Foto d’archivio: gli scorci di Biella ai tempi del fascismo

L’immagine che pubblichiamo oggi fa parte delle 450.000 lastre negative del Fondo Rossetti, prodotte dallo studio fotografico omonimo attivo per un secolo nel territorio biellese (1880-1980). Fu scattata il 20 ottobre 1938 durante la costruzione della Torre Littoria in via Pietro Micca a Biella. La torre fu progettata dall’ingegnere Federico Maggia su commissione del Fascio di Biella. I lavori, affidati alla ditta Tarabbo Giuseppe e Figli, cominciarono nel 1938, come annunciato il 27 giugno di quell’anno dal bisettimanale “Il Popolo Biellese”. In Fondazione, oltre alle fotografie della costruzione sono anche conservati i relativi progetti dell’ingegnere Maggia.

La costruzione fu portata a termine quello stesso anno e la torre venne inaugurata il 18 maggio del 1939, durante la visita di Mussolini a Biella.

La torre venne usata per diversi anni, dopo la fine del fascismo, come Archivio dell’Agenzia delle Entrate, i cui uffici occupavano lo stabile accanto, ex sede della Casa del Fascio di Biella. La Palazzina e la torre, collegate da un terrazzo, sono oggi inutilizzate.