Biella, il Gae Aulenti al Fila Museum: dall’inclusione alla moda, FOTO

Stupenda visita al Museo FILA con laboratorio personalizzato incluso per i nostri ragazzi e ragazze fragili, con i loro compagni dell’indirizzo alberghiero e agrario, il 27 febbraio, organizzata dalle Prof.sse Botta e Parlamento.

Abbiamo vissuto una mattinata immersiva nella storia e nel marchio biellese FILA, icona del Made in Italy e dell’abbigliamento in campo sportivo. Ci è stato proposto un viaggio nelle stanze espositive, che ci ha permesso di ripercorrere lo stile di questo brand, dalla nascita ad oggi, scoprendo gli indumenti che hanno segnato le vittorie di famosi atleti e che, con una specifica attività educativa, ci ha fatto diventare Stilisti per un giorno! I nostri allievi e allieve hanno avuto l’opportunità di esprimersi creativamente, sia indossando e fotografando gli abiti Fila, sia attraverso un’attività di disegno.

Ai nostri alunni è stata offerta una merenda e sono stati regalati coloratissimi capi di abbigliamento. Grazie alla Fondazione FILA Museum per l’accoglienza e per l’impeccabile organizzazione e a Daniele, il responsabile delle attività rivolte agli studenti.