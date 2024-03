Alpini, a Cossato è tutto pronto per la Cena della Donna

Tutto pronto a Cossato per la Cena della Donna, realizzata dagli Alpini di Cossato e Quaregna. L'evento avrà luogo domani, 9 marzo, alle 20, nella sede di via Battisti 10, a Cossato. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.