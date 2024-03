Smottamenti a Castelletto Cervo, il Comune informa: “Sistemati in meno di 48 ore” (foto dalla pagina Facebook di Castelletto Cervo)

I due smottamenti presenti in frazione Garella (quello lieve tra cantone Bernardo e cantone Isola e quello più importante tra cantone Isola e cantone Garella di Fondo/Morello) sono stati sistemati in meno di 48 ore, non appena le condizioni lo hanno consentito.

Ne dà comunicazione il comune di Castelletto Cervo sui propri canali social: “Grazie ai volontari del gruppo di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Tra Baraggia e Bramaterra, che insieme agli amministratori hanno svolto un monitoraggio costante della situazione”.