Ponderano: "Inerzia amministrazioni precedenti?" Ponderano Merita risponde al Sindaco Locca

Una dichiarazione del Sindaco Locca, in occasione della posa della prima pietra dei nuovi spogliatoi della palestra: "Dopo un periodo buio di un far poco o nulla che c'è stato degli anni precedenti a questa amministrazione, consapevolmente prima di iniziare un'opera di questa portata, abbiamo messo in ordine tutto ciò che era stato nel tempo dimenticato, come il salone polivalente con sala conferenze, ambulatorio comunale, area di parcheggio scuole e altro ancora"...

ha suscitato la reazione del Gruppo Consiliare Ponderano Merita che così ribatte al Sindaco in una lettera aperta che riportiamo qui di seguito :

"Non sappiamo a quale amministrazione il Sindaco faccia riferimento quando parla di inerzia delle amministrazioni precedenti nei suoi comunicati sempre “molto eleganti”. Troviamo davvero scorretto e scortese cercare luce per se stessi offendendo gli altri. Le possiamo assicurare Sig. Sindaco (e dovrebbe ricordarselo per essere stato un dipendente comunale in quegli anni) che la nostra amministrazione non è mai stata inerte. A differenza Sua, Signor Sindaco, le amministrazioni che l’hanno preceduta non hanno potuto giovarsi della sospensione del “patto di stabilità” che oggi Le consente di utilizzare risparmi che prima non erano usabili.

La vera capacità amministrativa sta nel riuscire a realizzare cose con pochi mezzi e non dar fondo alle casse con i risparmi dei cittadini. Qualora non lo ricordasse, l’ampliamento della palestra è stato oggetto dell’attività anche dell’amministrazione che l’ha preceduta. Probabilmente il peccato originale è stato non essere riusciti a posare la prima pietra prima della chiusura del mandato (il bando del project financig era andato a buon fine tuttavia per una palestra senza costi per i cittadini). Oggi Lei si vanta di aver iniziato i lavori, ma lo sta facendo dopo cinque anni, poco prima di finire questo mandato.

Vorremmo rassicurare Lei e tutti i cittadini che il bene del paese è al centro di ogni nostra attività. Come dovrebbe essere anche per Lei anche su temi come il buon funzionamento del riscaldamento del nido, la manutenzione dei locali della mensa, la qualità dei pasti forniti ai ragazzi ecc. Siamo contenti anche noi che siano iniziati i lavori per la palestra.. anche se solo adesso… E crediamo che qualunque amministrazione arriverà, porterà a termine quanto iniziato, magari migliorando quel che potrà essere migliorato".

Gruppo Consiliare Ponderano Merita