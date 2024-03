A Ponderano posata la prima pietra dei nuovi spogliatoi della palestra FOTO

A Ponderano è stata posata la prima pietra dei nuovi spogliatoi della palestra. Presenti il sindaco Roberto Locca insieme al preside prof. Stefano Zampieri, all’assessore Luca Pera al capogruppo della nostra amministrazione Franco Colucci ed al responsabile basket Ponderano Marco Monfermoso.

"E 'un'opera importantissima per il paese - commenta il primo cittadino -, soprattutto per i giovani perché questa struttura servirà principalmente far sì che abbiano un luogo dove poter aggregarsi nella pratica di uno degli sport a mio parere tra i più importante e seguito, anche se è vero sono tutti gli sport sono importanti. Dopo un periodo buio di un far poco o nulla che c'è stato degli anni precedenti a questa amministrazione, consapevolmente prima di iniziare un'opera di questa portata, abbiamo messo in ordine tutto ciò che era stato nel tempo dimenticato, come il salone polivalente con sala conferenze, ambulatorio comunale, area di parcheggio scuole e altro ancora".

Per l'amministrazione è stato possibile arrivare a realizzare questi progetti grazie a una corretta ed oculata gestione: "Non abbiamo aumentato le tasse ai cittadini - sottolinea il sindaco - , ma abbiamo messo in pratica economie di scala operate nell'ambito della gestione della nostra amministrazione. Vero è che ci sono arrivati non previsti dei fondi da parte del credito sportivo di 250.000 €, però noi avevamo comunque a disposizione l’intera cifra per la realizzazione dell’intero intervento a seguito di un avanzo libero spendibile ben superiore a tale cifra, derivante come sopra scritto dalla giusta gestione delle risorse economiche dell’ente, in particolare, se non avessimo messo da parte gli 860.000 €. che servono per la realizzazione di quest'opera, non avremmo potuto neanche pensare di iniziare i lavori".