Biella 4 Racing a Zimone: la Cena Sociale inaugura la stagione 2024.

Si è svolta sabato 2 marzo, presso il Ristorante “da Enrico” a Zimone, la tradizionale Cena Sociale della Scuderia Biella 4 Racing, che ha sancito la chiusura ufficiale della stagione agonistica 2023, aprendo di fatto quella 2024, con i primi impegni corsaioli ormai alle porte in questo mese di marzo.

“È stata una bella serata di festa e di allegria -, raccontano i portacolori B4R - una serata a cui teniamo sempre particolarmente e che tutti gli anni, pausa covid a parte, vogliamo fortemente riproporre. Quest’anno han partecipato alla stessa una quarantina di persone, fra Soci, Sostenitori, Amici e Simpatizzanti, con il piccolo rammarico che potevamo essere almeno una doppia decina in più, ma impegni vari e malanni di stagione hanno influito negativamente. Il nostro sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto fermamente essere presenti”.

Durante la cena si sono svolte le tradizionali premiazioni e non solo: “Esattamente, come da nostra consolidata consuetudine, durante la cena abbiamo consegnato i riconoscimenti a coloro che han difeso le nostre insegne sui campi gara dello scorso anno, così come ai nostri sempre fondamentali partner e sponsor, ed in particolar modo a tutti i collaboratori che con il proprio impegno dietro le quinte, fanno sì che la nostra piccola realtà possa esistere ed ottenere la visibilità ed i risultati che ora, dopo alcuni anni di apprendistato, inizia a raccogliere. Infine, a chiusura di quello che è stato il nostro 5° Corso Base Prima Licenza, comunemente conosciuto come Corso Naviga, nonché il nostro 5° Corso Regularity Rally, svolti nei mesi di gennaio e febbraio, sono stati consegnati gli attestati ai corsisti, pronti ora a passare all’azione su strada.”

Spazio ora all’azione dunque. “Proprio così, già prossima settimana avremo il primo impegno ufficiale da parte dei nostri portacolori con una bella novità, ma che sveleremo a tempo debito. Poi a fine mese, partirà la stagione rallystica con la prima gara che si disputerà in Piemonte quest’anno, ovvero il Vigneti Monferrini, dove saremo presenti. A seguire ai primi di aprile ci sarà la seconda edizione del Revival del Rally Lana, che sta già suscitando grande interesse fra i nostri Soci. Da lì a breve partirà poi anche la stagione di regolarità biellese, con il Trofeo Aci Biella che ci vedrà presenti in forze, senza dimenticare poi gli aspetti di collaborazione organizzativa con Corriamo Per Un Sorriso. Non ci sarà certo di che annoiarsi”.