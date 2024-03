Settimana del cervello: a Cascina Oremo una giornata dedicata a psicologia e neuroscienze

Mercoledì 13 marzo Cascina Oremo ospiterà per la prima volta sul territorio biellese l’evento “Settimana del cervello”, legato all’iniziativa nazionale dedicata alla psicologia e alle neuroscienze.

La Settimana del Cervello è un’occasione unica per approfondire e celebrare le meraviglie e le complessità dell’organo più enigmatico del corpo umano.

E Cascina Oremo non ha perso l’occasione per dedicare un’intera giornata al tema, in collaborazione con Alice Biella - Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, Ama Biella - Associazione Malattia di Alzheimer, APB Biella - Amici Parkinsoniani Biellesi, HPL- High Performance Learning, un progetto promosso da CPD Torino - Consulta per le persone in difficoltà e ADN – Associazione Diritti Negati.

Cascina Oremo è uno dei cinque centri HPL presenti in Piemonte.

Cascina Oremo è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato dalla Fondazione CR Biella.

Spiega Roberta Geria, a Cascina Oremo coordinatrice per i servizi sulla disabilità e l’età evolutiva:

«Perché ospitare questo evento? Cascina Oremo e le varie realtà che la compongono, si occupano di persone con e senza disabilità. Organizzando, promuovendo e proponendo attività specifiche che spaziano dall’apprendimento, allo sport, all’orientamento. Consideriamo importante la collaborazione e il coinvolgimento del territorio e delle realtà che lo compongono. Di conseguenza abbiamo pensato, tra le varie iniziative, di ospitare associazioni che da anni nel Biellese si occupano di temi legati a questo ambito, in occasione della “Settimana del cervello”, che si svolge in tutta Italia dall’11 al 17 marzo. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione su tematiche che riguardano il quotidiano di ogni persona, dando consigli pratici attraverso incontri e laboratori. È stato naturale pensare a Cascina Oremo come luogo per approfondire la cultura delle neuroscienze, promuovendo la ricerca e fornendo indicazioni per stili di vita, atteggiamenti e comportamenti consapevoli, idonei a prevenire stati di malattia. Ma, soprattutto, per promuovere la salute».

IL PROGRAMMA DEL 13 MARZO

• Dalle 12 alle 13.30 “Finestra di tolleranza”, a cura di Domus Laetitiae. Il laboratorio sarà condotto dalla psicoterapeuta Anna Gaia, che fornirà una spiegazione generale sul funzionamento del cervello e sulla cosiddetta “finestra di tolleranza”. Si tratta di un concetto astratto, che consente di rappresentare l'equilibrio emotivo che ogni persona vive e di riconoscere quali meccanismi vengono utilizzati per proteggersi da esperienze dolorose. L'incontro prevede un momento teorico e una parte pratica esperienziale, durante la quale si sperimenteranno alcune tecniche di rilassamento, con l’obiettivo di imparare a gestire le emozioni più intense.

Per prenotare il proprio posto: biellawelfare@domuslaetitiae.com

• Dalle 16.30 alle 18.30 “Attività per un cervello ferito: laboratorio di candele”, a cura dell’associazione Alice, aperto a un massimo di 10 bambini dagli 8 anni in su. Durante l’incontro si lavorerà alla creazione di candele con cera ed essenze naturali. Il laboratorio verrà condotto da una persona colpita da ictus, con la collaborazione di volontari dell’associazione. Tale attività è svolta solitamente a cadenza quindicinale da persone che hanno avuto un ictus. L’obiettivo è sensibilizzare i bambini alla disabilità e far comprendere loro come si possa reagire positivamente anche agli eventi più avversi.

Per prenotare il proprio posto: info@alicebiella.org

• Dalle 17 alle 18.30 “Il ruolo delle funzioni esecutive nelle fragilità cognitive in età dello sviluppo: il funzionamento intellettivo limite”, a cura di HPL. Le Funzioni Esecutive sono un insieme di processi cognitivi che guidano il comportamento umano e lavorano in connessione con le altre capacità cognitive attraverso diversi circuiti cerebrali. I bambini e le bambine con Funzionamento Intellettivo Limite manifestano fragilità cognitive a carico delle funzioni esecutive. Di conseguenza possono avere difficoltà negli apprendimenti scolastici, nelle attività della vita quotidiana, nella regolazione delle emozioni e delle interazioni sociali. Durante il seminario, rivolto a professionisti, genitori e insegnanti, verranno descritte le caratteristiche cognitive del Funzionamento Intellettivo Limite e si parlerà degli interventi di potenziamento cognitivo individualizzato rivolto alle Funzioni Esecutive.

L'incontro sarà condotto da Ilaria Daniotti, psicologa dell’età evolutiva nell’ambito neuropsicologico e dei disturbi del neurosviluppo, oltre che psicoterapeuta in formazione.

Per prenotare il proprio posto: segreteria.biella@centrohpl.it

• Dalle 17 alle 18 “Neuroplasticità e stimolazione cognitiva nella malattia di Parkinson: un approccio non farmacologico per favorire adattamenti cerebrali benefici”, a cura dell’associazione Amici Parkinsoniani Biellesi. L’intervento si focalizzerà sull’importanza della stimolazione cognitiva nella gestione del Parkinson. Verrà spiegato come interventi mirati possano favorire adattamenti cerebrali positivi, sfruttando il fenomeno di neuroplasticità cerebrale, migliorando la qualità della vita e mitigando i sintomi cognitivi della malattia. L’obiettivo è comprendere appieno questo tipo di approccio terapeutico non farmacologico, per fornire ai pazienti Parkinsoniani un trattamento più completo e mirato, che vada oltre la sola gestione dei sintomi.

Per prenotare il proprio posto: apbbiella@gmail.com

• Dalle 17.30 alle 18.30 “Il ritmo costruttivo della vita, l’infanzia” a cura di Tantintenti e rivolto a famiglie e operatori sociali dei servizi educativi 06. Si tratterà della fase che va dall’autodeterminazione al periodo sensitivo dell’ordine, un viaggio alla scoperta dei bisogni del bambino tra i 2 e i 6 anni, grazie all’aiuto della pedagogia montessoriana.

Per prenotare il proprio posto: annalisa.perino@tantintenti.org

• Dalle 18.30 alle 19.30 “Cervello ferito: ripartire!”, a cura di Alice Biella. Durante l’incontro verranno

proiettati video sull’ictus, con presentazione dell’associazione A.L.I.Ce. Biella e testimonianza di una persona colpita da ictus.

Per prenotare il proprio posto: info@alicebiella.org

•. Dalle 18.30 alle 19.30 “La riserva cognitiva e le strategie per mantenere il cervello in allenamento”, a cura di AMA Biella.

Per prenotare il proprio posto: info@amabiella.it