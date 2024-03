Roadshow “Il Piemonte per il tuo cuore” arriva a Biella

Dopo Torino, Alessandria, Asti e Verbania il Roadshow per la prevenzione cardiovascolare “Il Piemonte per il Tuo Cuore” farà tappa a Biella venerdì 8 marzo 2024. Il progetto è coordinato dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in qualità di membro ufficiale della World Heart Federation in collaborazione con l’ANPAS Piemonte e le Associazioni di volontariato locali. La Regione Piemonte che ha patrocinato l’evento, con Azienda Zero ha coinvolto le Aziende Sanitarie Ospedaliere e Locali per svolgere le attività sanitarie di prevenzione, rivolte a studenti e cittadini.

Venerdì 8 marzo presso l’Ospedale di Biella dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 14.30 sarà allestito all’ingresso dell’Ospedale un punto informativo con i volontari dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus e saranno inoltre presenti militari e mezzi dell’Arma dei Carabinieri partner dell’iniziativa. Inoltre lo staff della Struttura complessa Cardiologia – UTIC ASL BI sarà a disposizione per consulti informativi gratuiti. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 14.30 presso l’ambulatorio 1 della Piastra D del presidio ospedaliero. Per accedervi è indispensabile effettuare una prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, accedendo al link https://calendar.app.google/vofGnGu18XamABEC8

La manifestazione beneficia della Medaglia del Presidente della Repubblica, dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, dei patrocini della Commissione Europea, delle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, della Polizia di Stato, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Istruzione del Merito, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sport e Salute, Inail, Fnopi, Diabete Italia, FnoMceo, Avis, Fidas ADSP, Regione Piemonte, Azienda Zero, FIMMG Piemonte, FIMSI Piemonte. Creata dalla World Heart Federation, la Giornata mondiale per il Cuore informa le persone in tutto il mondo che le patologie cardiovascolari, tra cui malattie cardiache e ictus, sono le principali causa di morte al mondo che rivendica 17,9 milioni di vite ogni anno e sottolinea le azioni che le persone possono intraprendere per prevenire e controllarle.

Mira a guidare le azioni per educare le persone che, controllando i fattori di rischio come il consumo di tabacco, la dieta non sana e l'inattività fisica, potrebbero essere evitati almeno l'80% dei decessi prematuri per malattie cardiache e ictus. Il 29 settembre 2023 la Giornata Mondiale per il Cuore è “un ricordo per tutti”, in tutto il mondo, a prendersi cura dei loro cuori. La campagna “Use heart know heart” si concentra sull'essenziale passo di conoscere prima i nostri cuori. Perché, quando sappiamo di più, possiamo prenderci meglio cura di noi stessi.

I temi al centro della Giornata Mondiale del Cuore saranno tre:

- USA IL CUORE PER MANGIARE MEGLIO

- USA IL CUORE PER ESSERE PIU’ ATTIVO

- USA IL CUORE PER SMETTERE DI FUMARE

Dichiarazione di Marcello Segre, Presidente Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus: “Il RoadShow Il Piemonte per il Tuo Cuore, unico nel suo genere, è stato pensato per diffondere su tutto il territorio piemontese la cultura della prevenzione cardiovascolare. La sensibilizzazione verso i più giovani è per noi fondamentale, come la creazione di percorsi di prevenzione attraverso visite, consulenze e misurazioni di parametri offerti gratuitamente ai cittadini grazie al supporto di diverse realtà locali impegnate nella cura, prevenzione e soccorso. Un sentito ringraziamento alla Direzione Generale e al personale medico e infermieristico della Cardiologia dell’ASL di Biella per questa nuova tappa. Avere al nostro fianco le forze dell’Ordine e il Servizio di EmergenzaUrgenza consolida un rapporto con chi opera in soccorso ai cittadini ed è pronto a scendere in campo per informare e formare anche su temi specifici come la sicurezza stradale oggi più che mai fondamentali. Siamo grati a tutti coloro che sostengono nelle diverse forme questo grande evento per la salute pubblica”.

La dichiarazione del Direttore Generale ASLBI, Mario Sanò: “L’ASL BI si congratula per l’iniziativa e ringrazia Azienda Zero, l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione, l’Arma dei Carabinieri e i volontari che si recheranno all’Ospedale di Biella per il Roadshow per la prevenzione cardiovascolare “Il Piemonte per il Tuo Cuore”. La collaborazione tra istituzioni e terzo settore è centrale anche nella prevenzione. La promozione di corretti stili di vita è, infatti, fondamentale, in quanto permette ai cittadini di comprendere l’importanza dell’adozione di comportamenti efficaci a preservare la propria salute”.

Il commento di Andrea Rognoni, Direttore del Dipartimento di Medicina e Urgenza e Direttore della Struttura Complessa Cardiologia-UTIC: «La Cardiologia di Biella è lieta di ospitare il Roadshow “Il Piemonte per il tuo cuore”. Non è solo l’età ad esporre a un maggior rischio il cuore, ma anche il proprio profilo di rischio cardiovascolare. Attraverso counselling informativi i cittadini che aderiranno all’iniziativa potranno ricevere indicazioni e consigli rispetto al proprio profilo di rischio e ad un appropriato percorso di prevenzione».