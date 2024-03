Salussola: Illuminazione pubblica, botta e risposta tra Consigliere e Sindaco

Il 7 febbraio 2024 il consigliere Walter Pozzo, poneva una mozione riguardante 294 punti luce da riqualificare, imputando al Sindaco Manuela Chioda di non aver ancora firmato, dopo 7 mesi, l'Addendum al contratto con Ener.bit per procedere ai lavori, e rendendo noto che molte zone del comune erano al buio, minando la sicurezza dei cittadini oltre al maggior costo per il consumo di punti luce obsoleti che andavano sostituiti con urgenza. Lavori che, secondo il consigliere, non avevano preso il via proprio per la mancanza della firma del Sindaco sui documenti.

La risposta del Sindaco, inviata ieri 6 marzo al consigliere, così recita:

"In merito all’interrogazione in oggetto io sottoscritta CHIODA Manuela, Sindaco pro tempore del Comune di Salussola, rispondo ai sensi dell’art. 16 comma 4 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, nei termini di 30 giorni. La società Ener.bit si occupa, oltre che di ricerca e di promozione di fonti rinnovabili, di diagnosi di energia elettrica relativa all’illuminazione pubblica. Con questa società abbiamo intrapreso un percorso burocratico ed operativo per poter gestire nel comune di Salussola l’illuminazione pubblica ed avere un unico gestore con cui interfacciarsi. Ringraziando la società Ener.bit per la ricostruzione storica dei punti chiave che hanno portato l’amministrazione di Salussola ad affidare la gestione dell’illuminazione pubblica, elenco copiato in toto dal sig. Pozzo nella sua Interrogazione, specifico ora quanto di seguito:

È cominciato un iter per l’acquisizione di diversi punti luce da gestire in autotutela fino a quando Ener.bit e codesta amministrazione, non abbiano stipulato un accordo esaustivo e chiaro per ambo le parti. All’atto della presentazione della domanda da parte di Ener.bit per la stipula definitiva del contratto sono comparsi anche diversi punti, riassumibili in richieste economiche non chiare, che hanno generato perplessità e incertezze. A partire da quel momento le capacità del vicesindaco Pozzo di agire in base alle deleghe conferitegli si sono improvvisamente eclissate: solo silenzio, approssimazione, evasività, da parte sua; avendo il Sig. Pozzo rinunciato a farsi sentire per ottenere i chiarimenti richiesti ed eventualmente anche condividerli con il suo sindaco, si è provveduto a riprendere i contatti con i responsabili della controparte.

Ci sono stati alcuni incontri non ancora completamente esaustivi, sono stati richiesti a Ener.bit aggiornamenti alla documentazione in base a stime e dati più in linea con gli effettivi consumi dei punti luce, stiamo conducendo in collaborazione con Ener.bit anche attività di esplorazione delle maggiori criticità presenti sul territorio. Ad oggi non sono pervenute risposte ufficiali da Ener.Bit, restiamo pertanto in attesa della documentazione aggiornata per procedere poi con la firma".