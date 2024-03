Vigliano ad Acqui Terme per l'inaugurazione ufficiale degli eventi di “Città europea del vino 2024”

Nel pomeriggio dello scorso venerdì, 1° marzo, ad Acqui Terme, si è ufficialmente inaugurato il cartellone di eventi organizzato dalle venti realtà dell’Alto Piemonte-Gran Monferrato riconosciute “Città europea del vino 2024”: una cerimonia alla quale, oltre ai sindaci dei comuni coinvolti, hanno preso parte gli assessori regionali Vittoria Poggio e Marco Protopapa, il presidente nazionale dell’Associazione Città del vino, Angelo Radica ed il coordinatore regionale Stefano Vercelloni ed ancora la spagnola Rosa Melchor, presidente dell’associazione europea Recevin ed il presidente dell’Associazione Nazionale Territori del Vino, il portoghese Luis Encarnation.

“Siamo stati accolti in modo caloroso – esordisce Cristina Vazzoler, sindaco di Vigliano Biellese - dal primo cittadino di di Acqui Terme, Danilo Rapetti che ha aperto ufficialmente l’anno di eventi che interesserà anche il nostro paese: tradizione, storia ed enogastronomia sono gli elementi fondamentali alla base di questo prestigioso riconoscimento. I delegati europei che hanno partecipato alla manifestazione hanno sottolineato l’importanza della nostra rete di venti comuni che si è costituita negli scorsi anni e che è approdata al riconoscimento di Città europea del vino: l’auspicio è quello di proseguire in una direzione sinergica e collaborativa, capace di ottenere una reale visibilità per un territorio piemontese fatto di tanti piccoli comuni e di reali eccellenze nella produzione vinicola. Gli assessori regionali Poggio e Protopapa hanno evidenziato che tutta la rete dei venti comuni è già stata posta all’attenzione internazionale in una importante fiera di settore a New York e sarà nello stesso modo protagonista di altre fiere a Parigi, Berlino, Cannes che si terranno in questo 2024”.

“E’ fondamentale comprendere – conclude Vazzoler - il valore concreto di un riconoscimento quale quello che abbiamo ottenuto: non si tratta di poter esibire attestati di benemerenza ma di agire in modo tangibile per portare ad una ribalta internazionale le nostre aziende vitivinicole ed il territorio che le ospita. Le ricadute in termini economici sono innegabili, come dimostrano le esperienze pregresse dei comuni europei che si sono impegnati in tali direzioni di promozione che integrano efficacemente l’agricoltura, il turismo e lo sviluppo economico nel senso più ampio”.