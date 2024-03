Tunnel San Maurizio, Anas: “Tunnel chiuso a causa di rifiuti”

Questa volta non è stata la pioggia, ma i rifiuti a causare la chiusura, martedì 5 marzo, del Tunnel San Maurizio di Biella, tecnicamente denominato Galleria San Giovanni Bosco e sito al km 16+600 della Strada statale 758 Masserano-Mongrando.

Lo dice Anas, proprietaria della Strada: “Le piogge dell’ultima settimana hanno smosso una notevole quantità di materiale all’interno della Galleria San Giovanni Bosco (direzione Biella-Mongrando) e della Galleria San Paolo (direzione Mongrando-Biella al km 17+200), che sono tra loro comunicanti”.

“Questo materiale – continua Anas – come fango e sabbia, quindi comprensibile, e rifiuti di plastica, meno comprensibile, ha intasato griglie di scolo, pozzetti di scarico e vasche di accumulo della pompa che convoglia le acque all’esterno, impedendo alla stessa di funzionare. Quindi ora sarà fatta la rimozione di questo materiale, che funzionerà da operazione disgorgante per riattivare la pompa”.

Ad oggi Anas non da le tempistiche circa la riapertura dei tunnel, ma afferma che, al termine della pulizia e disostruzione delle griglie, sarà installata una seconda pompa, gemella alla prima, che si azionerà in caso di blocco di quest’ultima, ed in aggiunta alla prima in caso di bombe d’acqua.