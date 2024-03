Giuseppe Distefano, nuovo direttore generale: affiancherà il presidente Ermanno Rondi alla guida di Città Studi

Nelle scorse settimane si è insediato Giuseppe Distefano, nuovo Direttore Generale di Città Studi S.p.a., designato dal Consiglio di amministrazione lo scorso mese di dicembre.

Il nuovo Direttore Generale affiancherà il Presidente, Ermanno Rondi, alla guida di Città Studi S.p.a. per lo sviluppo del nuovo Piano strategico. Giuseppe Distefano, classe 1975, laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, dopo aver collaborato durante il percorso di studi a progetti di marketing territoriale con il Laboratorio di Economia Locale (LEL) dell’Università Cattolica, ha lavorato al Dipartimento Finance di Heinz Italy S.p.a., multinazionale americana che gestisce marchi dell’industria alimentare e per Società di consulenza e revisione aziendale.

Dal 2003 al 2020 è stato Dirigente Area Gestione Risorse del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Fondazione con personalità giuridica di diritto privato a cui partecipano il Ministero della cultura, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e le Università lombarde, dove tra i vari progetti nel 2016 ha curato la nascita della Fondazione ITS “Tech Talent Factory” con Randstad Italia, coinvolgendo l’Università degli Studi di Bergamo, Assolombarda, Cnos-Fap Lombardia e altri partner.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Villa Reale e Parco di Monza, Consorzio di valorizzazione culturale a cui hanno aderito il Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza, Provincia di Monza e della Brianza, Assolombarda, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, dove ha curato l’elaborazione del Masterplan, il Piano strategico di sviluppo del Complesso monumentale.

“Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente e tutto il Consiglio di amministrazione di Città Studi per la fiducia - sono le prime parole di Giuseppe Distefano. Sono molto affascinato dal territorio biellese per la sua bellezza, per la sua storia e per il carattere schivo della sua gente unito a una vivace capacità nel saper fare sia in campo imprenditoriale che sociale; metterò a disposizione le mie esperienze e le mie competenze per contribuire al Piano strategico di sviluppo di Città Studi, con e per il Territorio, con particolare attenzione alle sue peculiarità e ai suoi punti di forza. Credo che a Biella si potranno ottenere importanti risultati attraverso la sinergia e la coesione con gli attori del Territorio: ci sono tutte le condizioni per realizzare una significativa crescita di Città Studi nella formazione universitaria e professionale, nonché nello stimolo alla ricerca, accompagnando questi percorsi con processi divulgativi che possano coinvolgere tutto il Territorio.”

“Desidero rinnovare i miei migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe Distefano, quale nuovo Direttore Generale di Città Studi, interviene il Presidente Ermanno Rondi. La sua voglia di mettersi in gioco, l’entusiasmo con cui ha risposto unitamente alle sue esperienze, saranno preziose per il lavoro di sviluppo che abbiamo intrapreso a Città Studi. Un Campus di servizi formativi universitari e professionali al servizio del Territorio che si avvarrà di un punto di vista diverso con cui confrontarsi e di competenze, anche in campi non strettamente tecnici, necessarie per creare quell’insieme di conoscenze indispensabili per modellare il nostro futuro”.