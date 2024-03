Fondo Edo Tempia, quasi centomila chilometri percorsi in un anno dal servizio trasporti

Sfiora quota 100mila il numero di chilometri percorsi dal servizio di trasporti del Fondo Edo Tempia nel 2023: è una delle missioni forse meno visibili ma certamente più importanti dell’associazione che da più di quarant’anni è accanto a chi si ammala di tumore. Ed è proprio dedicata ai pazienti, quelli tra loro che non hanno la disponibilità di spostarsi per raggiungere ospedali e centri medici, vicini o molto distanti, per le diagnosi e le terapie. Le uscite sono state 1.620 in un anno, più di quattro al giorno, rese possibili da una squadra di circa quaranta volontarie e volontari, capitanata da Socorro Magnani che la coordina.

Ognuno di loro, prima di prendere servizio, segue un percorso di formazione curato dalle psicologhe del Fondo Edo Tempia: accompagnare un malato di cancro nelle strutture sanitarie non è un impegno che si limita al mettersi al volante e riportarlo a casa quando ha finito. Spesso si hanno di fronte storie drammatiche e bisogna essere pronti ad affrontarle e, a volte, a trovare le parole giuste di conforto o di incoraggiamento.

A volte, invece, è proprio sui sedili delle auto a disposizione del Fondo Edo Tempia che si prova il sollievo per la guarigione: «Ricordo quella volta» ha raccontato uno dei volontari «in cui in macchina di ritorno dal Regina Margherita la mamma di un bambino ha iniziato a piangere e successivamente anche noi volontari ci siamo commossi. Il bambino, incuriosito e stupito, mettendo le sue manine tra i sedili si è sporto in avanti e avvicinandosi a me mi ha chiesto: “Perché piangete?” e io gli risposi: “Perché siamo felici, i dottori dicono che sei guarito…” e lui, con quella naturalezza e spontaneità che solo i bimbi possono avere, mi disse: “Perché, ero ammalato?”».

Sono due le sedi da cui partono le auto al servizio dei pazienti: da Biella si sono mosse 1.437 volte in dodici mesi, 379 delle quali per servizi oltre i confini della provincia. I pazienti serviti sono stati 154 a cui si aggiungono i 26 di Ponzone per 183 complessivi. In totale i chilometri percorsi nel 2023 sono stati 97.269 e le ore di volontariato dedicate 6.927. Ogni servizio è gratuito per i malati grazie alle donazioni che consentono al Fondo Edo Tempia di sostenere il progetto: «Per questo la nostra gratitudine è immensa» dice la presidente Simona Tempia. «Va alla squadra di volontarie e volontari che ogni giorno si mette alla guida delle nostre auto. Va alle aziende che, anche tramite il progetto “Noi con voi”, ci sponsorizza consentendoci di avere mezzi sempre in perfetta efficienza e a costi di gestione ridotti. Va naturalmente a chi ogni giorno sostiene il Fondo Edo Tempia con le sue donazioni, consentendoci di essere sempre a disposizione di chi ha bisogno».