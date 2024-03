Amici del Brich: lettera ai sindaci dell’Unione Montana.

Al Sindaco di:

Ronco Biellese

Zumaglia

Ternengo

Andorno Micca

Rosazza

Campiglia Cervo

Piedicavallo

Tollegno

Pralungo

Sagliano Micca

Miagliano

Tavigliano





E p.c.

Al Presidente

Ai componenti della Giunta

Ai componenti del Consiglio dell’Unione Montana Valle Cervo La Bursch

Gentile Sindaco

di nuovo ci rivolgiamo a Lei, questa volta nella forma di una lettera aperta, come cittadine e cittadini appartenenti alla community “Amici del Brich”, per esprimere pubblicamente il nostro disagio e rammarico per il trattamento che ci viene riservato dall’Unione Montana, di cui il Comune che Lei rappresenta fa parte.

Come già precedentemente detto, ci siamo attivati per evidenziare il problema del degrado che da tempo sta interessando la Riserva naturale del Brich di Zumaglia, Area protetta dalla Regione Piemonte che, con L.R. 19/2009, ne ha attribuito la gestione all’Unione Montana Valle del Cervo La Bursh, Ente proprietario dell’Area stessa.

Abbiamo voluto porre il problema nel pieno interesse di tutti i cittadini che quest’Area amano e della quale intendono continuare a fruire, senza nessun’altra intenzione, dunque, che quella della tutela di un bene comune.

Lo abbiamo fatto dichiarando più volte la piena volontà di collaborare, consapevoli delle difficoltà gestionali venutesi a creare con l’esternalizzazione agli attuali gestori privati inadempienti.

Avremmo voluto instaurare un rapporto all’insegna della trasparenza e partecipazione, essendoci sentiti chiamati responsabilmente a fare la nostra parte come cittadini che non si girano dall’altra parte davanti a una problematica che interessa un bene pubblico.

Abbiamo solo percepito sin dall’inizio resistenza, fastidio e tentativi di tenerci a distanza da parte del Presidente dell’Unione Montana, Davide Crovella. Qualche esempio? Un solo incontro concesso da ottobre, un secondo incontro circoscritto a un problema verificatosi all’indirizzo di posta elettronica dell’Unione Montana, lettere che ricevono risposta alla scadenza del trentesimo giorno previsto dalla Legge o che non ricevono risposta, telefonate di interlocuzione con la sola segreteria che non ha informazioni da dare o ha solo informazioni generiche. Anziché riconoscere l’importanza dell’attivarsi della cittadinanza per la risoluzione di problemi comuni, il Presidente Crovella sembra non voler interloquire con i cittadini.

Per ottenere attenzione e far sì che la questione fosse posta all’ordine del giorno dell’Unione Montana, siamo stati costretti a dialogare attraverso i giornali locali, cosa che riteniamo una sconfitta non essendo questa la modalità, da noi auspicata e immaginiamo anche da parte Sua, di rapporto tra cittadini e i propri Amministratori.

In questo momento ci viene negato da più di un mese anche la mera informazione su cosa sta accadendo. Pensiamo che, se alcune cose non possano divenire in questa fase di dominio pubblico, almeno le relative spiegazioni ci dovrebbero essere date.

Insomma molta amarezza!

Le chiediamo di farsi parte attiva affinché l’Unione Montana intraprenda finalmente un rapporto con gli Amici del Brich all’insegna del reciproco rispetto e collaborazione tra cittadini e Amministratori, principi peraltro richiamati all’art. 3 dello Statuto dell’Unione stessa.

A disposizione per qualsiasi chiarimento e auspicando l’avvio di un confronto diretto, Le comunichiamo che siamo reperibili al solito indirizzo mail: amicidelbrich@gmail.com.





Cordiali saluti



Per gli "Amici del Brich – Bene Comune":

Sara Anchisi, Daniela Destro, Renato Gibba, Andrea Pistono, Sergio Scaramal, Daniela Segato.





I cittadini interessati al bene del Brich possono richiedere di far parte della community lasciando il proprio nome e numero telefonico all’indirizzo amicidelbrich@gmail.com e saranno inseriti nel gruppo whatsapp denominato “Amici del Brich” attualmente di circa 630 persone.