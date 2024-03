Biella Motor Team, buoni risultati su due fronti

Prime uscite agonistiche per la scuderia Biella Motor Team che nel week end del 2-3 marzo è stata impegnata sia sul fronte delle auto moderne che con le auto storiche.

Al Rally dei Laghi di Varese, prova d’apertura della Coppa Rally 3ª Zona, che si è disputato sotto una pioggia battente, erano presenti i novaresi Michele Andolina e Leo Alberto Moro, in gara con una Skoda Fabia Rally2. In una gara caratterizzata dalla presenza del Campione Italiano in carica Andrea Crugnola e di altri piloti di alto livello in fase di preparazione per la serie tricolore, i due portacolori della Biella Motor Team sono riusciti a conquistare una positiva sedicesima piazza assoluta vincendo la speciale classifica Over 55.

Arezzo ha invece ospitato il Campionato Italiano Rally Storici con il Rally Vallate Aretine che ha aperto la stagione tricolore. La Biella Motor Team presentava l’Opel Ascona 2.0 di Enzo Borini ed Aldo Gentile che hanno completato la gara, caratterizzata per due giorni da una fitta pioggia. Per loro la ventiseiesima posizione assoluta, la sesta nel 3° Raggruppamento e la vittoria nella propria classe d’appartenenza.