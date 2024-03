Le corse della settimana di newsbiella.it

Domenica 10 marzo si corre a Candelo, Vigliano e a Mottalciata.

I comuni di Mottalciata e Gifflenga, in collaborazione con Associazioni e realtà locali, organizzano la 11a edizione del Giro delle Chiese a Mottalciata. La corsa podistica non competitiva (15 km), affiancata dal mini giro per le scuole (5km), avrà luogo domenica 10 marzo a Mottalciata. Il ritrovo è previsto per le ore 8, presso la Piazza del comune, mentre la gara avrà inizio alle ore 9:30 e seguirà il mini giro. Alla fine della competizione verrà servito un rinfresco a tutti i partecipanti, e il ricavato della giornata sarà investito nel restauro della Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Maria del Carmine. Per maggiori informazioni sull’evento contattare i numeri 3334434601, 3477405037, oppure l’indirizzo email info@traildeiparchi.com

A Vigliano c'è Corriamo insieme, camminata non competitiva. Il ritrovo è alle 14 alla biblioteca Aldo Sola, mentre la partenza alle 15. Il ricavato sarà devoluto ad AIMA Biella nel ricordo di Giovanna Favero. Il ristoro sarà a cura della Pro Loco di Vigliano Biellese, la camminata dalla Podistica di Vigliano e l'accompagnamento musicale grazie ai ragazzi della ERIOS JUNIOR JAZZ ORCHESTRA.

A Candelo, l’Associazione La Pero di Cossato organizzerà "4 passi in Baraggia", una gara promozionale di marcia alpina di regolarità attraverso i sentieri della Baraggia. Possono partecipare sia atleti tesserati che persone non tesserate che vogliono provare la marcia di regolarità. La partenza è in programma alle 9 mentre il ritrovo dalle 8.

Sabato 9 marzo è invece in programma una gara di marcia alpina, in ricordo di Amelio Crotti, alle ore 9 presso l’area feste di Lessona. Si terrà un minicorso con spiegazione teorica e pratica di come funziona la marcia alpina. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi. Per informazioni: Revolon Tiziano cell:34909718889; Mazzon Ezio cell: 3488099315

cronogarebiellese@gmail.com