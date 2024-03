Servizio di assistenza caldaie Rinnai

Nei mesi più freddi dell'anno uno dei problemi che potremmo avere principalmente riguarda il dispositivo di riscaldamento che si blocca, abbandonandoci proprio quando ci serve di più e insieme a noi anche la nostra famiglia: ed ecco perché in questi casi dobbiamo contattare il servizio assistenza caldaie Rinnai con l’intervento del tecnico caldaista specializzato che avverrà a domicilio.

Anche perché come sappiamo la caldaia di solito già è stata installata da un tecnico certificato perché la legge vuole così.

Infatti è proprio la legge che obbliga a un'installazione obbligatoria da parte di un tecnico che allaccia della caldaia dai vari impianti domestici ai quali deve collegarsi.

Questo significa che nel momento in cui la caldaia si dovesse bloccare noi non dovremmo staccarla e portarla nel centro assistenza, perché tutto verrà fatto a domicilio da parte di uno specialista, tenendo presente che un centro assistenza per le caldaie, anche sulla base dell'esperienza maturata con quell’azienda per diversi anni, potrà dare dei consigli al cliente, nel caso in cui ci dovesse essere bisogno di una sostituzione.

Questa necessità avviene nel momento in cui abbiamo acquistato la caldaia molti anni prima, ma a un certo punto ci rendiamo conto che ormai è inutile spendere soldi per le riparazioni.

In questo caso infatti è meglio farci suggerire un modello nuovo sempre della stessa azienda, che ci darà le garanzie che cerchiamo e cioè Rinnai, che è leader nel settore, perché così in questo modo eviteremo di spendere soldi per le varie riparazioni straordinarie, anche perché rischieremmo di avere sempre troppi disagi, in quanto avremmo sempre la caldaia bloccata.

Al di là di questo, nel momento in cui abbiamo la caldaia non dobbiamo trascurare sia per quanto riguarda la revisione obbligatoria che la legge ci obbliga a fare, altrimenti prenderemo delle multe, ma anche per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, che secondo quello che dicono gli esperti andrebbe fatta una volta all'anno, e cioè prima dell'inizio della stagione invernale, tenendo presente che spesso i centri di assistenza propongono per I clienti pacchetti di interventi programmati, in modo da farli risparmiare.





Differenza tra manutenzione ordinaria e revisione obbligatoria della caldaia

Risulta molto importante comprendere questa differenza per non fare una confusione, e quindi vogliamo dire che come abbiamo già accennato la revisione obbligatoria viene fatta partendo da un obbligo di legge, tenendo presente che la caldaia a condensazione subirà una revisione periodica, sulla base degli anni di utilizzo e anche del tipo di combustibile grazie al quale funziona.

Quindi è chiaro che se la caldaia è nuova la revisione andrà fatta più avanti nel tempo, mentre per quanto riguarda la manutenzione ordinaria è compresa dentro la revisione. Ma c'è anche quello che si chiama controllo di efficienza energetica che ha a che fare col controllo dei fumi della combustione.

Anche quest'ultimo controllo è importante perché ha a che fare con il fatto di eliminare le sostanze presenti dentro i fumi di combustioni, che si sono sprigionati, proprio per generare l'acqua calda dei sanitari, ma anche il riscaldamento domestico.

Tutto questo lo possiamo chiedere al centro assistenza a marchio Rinnai, che ci dirà anche tutto quello che vogliamo sapere sui costi.