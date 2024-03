Benna festeggia la donna.... con tante iniziative

In occasione del mese di marzo, dedicato alle donne, il Comune di Benna propone alcune iniziative totalmente gratuite.

Sabato 16 marzo dalle 15 alle 16.30, nel locale adiacente l'ambulatorio medico (Via Zumaglini, 1) si terrà "Spazio Donne per ascoltarsi e condividere", un momento di confronto sull'essere Donna oggi, curato da Alessandra Sitzia, Counsellor Professionista. Per questo evento, a numero chiuso con massimo 20 partecipanti, è prevista la prenotazione al seguente numero 328.8006670.

Il giorno successivo, domenica 17 dalle 10,30 alle 11.30, al Salone Sport Folclore in Viale delle Viare Lunghe (area sportiva) si svolgerà una "Sessione di ginnastica olistica per il benessere di viso, collo e spalle", tenuta da Stefania Arrigoni, Insegnante di Yoga. Si tratta di un'attività adatta a tutte le età e ad entrambi i sessi, per cui si consiglia un abbigliamento comodo.

Martedì 19, invece, dalle 18.30 alle 19.30 presso l'Oratorio (Piazza San Pietro, 2) si terrà la presentazione del progetto "Bi.lanciare - in equilibrio tra vita e lavoro". Progetto a livello provinciale nato circa un anno fa e realizzato con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e di Fondazione Cassa Risparmio di Biella, dedicato alle mamme con almeno un figlio tra gli 0 e i 17 anni e con Isee non superiore ai 30.000 Euro, con proposte e opportunità per conciliare vita, lavoro e famiglia.