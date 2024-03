Approvato dal consiglio regionale il DDL 299 che introduce la possibilità di approvazione del PRAE per stralci

E’ stato approvato a maggioranza dal Consiglio Regionale il DDL 299 che modifica gli articoli 4 e 5 della l.r. 23 del 2016, andando ad introdurre la possibilità di approvazione del PRAE per stralci successivi.

Il PRAE è uno strumento di programmazione territoriale per il settore estrattivo che non ha precedenti in Regione Piemonte, permetterà agli operatori del settore di avere chiarezza rispetto agli sviluppi futuri delle attività e conseguentemente di programmare investimenti importanti sul fronte dell'innovazione tecnologica, della transizione ecologica e del recupero naturalistico.

Il settore estrattivo si suddivide in tre comparti: il primo dedicato agli “aggregati per le costruzioni e le infrastrutture”: sabbia (non silicea), ghiaia, pietrisco. Il secondo alle “pietre ornamentali”: si tratta di materiali utilizzati nelle costruzioni per rivestimenti e pavimentazioni, di interni e di esterni, oltre che per finalità ornamentali e artistiche. Il terzo ai “materiali industriali” in cui rientrano quelli estratti per l’uso in campo industriale, come nei casi della costruzione di laterizi, di argille espanse, di cemento.

Il disegno di legge approvato consentirà l'approvazione del Prae per stralci, ovverosia a comparti. Grazie agli approfondimenti svolti, sul primo e terzo comparto l’iter potrà concludersi a breve, mentre per il secondo, quello dedicato alle pietre ornamentali, è necessario svolgere ulteriori approfondimenti con l'obiettivo di salvaguardare il principio dell'equilibrio fra la tutela del territorio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento, già sancito dalla legge in vigore.

Ricordiamo che il settore consta di oltre 300 aziende presenti su tutto il territorio – commenta l’Assessore Andrea Tronzano - dà lavoro a oltre 200 mila addetti. Poter disporre di una programmazione di ampio respiro, da qui a dieci anni, non è una sicurezza solo per chi opera nel settore, ma va anche a protezione degli interessi della Regione sotto tutti i punti di vista, compresi quelli della tutela e della salvaguardia del territorio.